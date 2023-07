La I edición de la Queens League 2023 llega a su fin. Este sábado 29 de julio en el Cívitas Metropolitano no sólo se decidirá cuál es el equipo vencedor, sino que también se buscará que sea el evento de streaming femenino más importante de todos los tiempos.

Esta 'liga de las reinas' cuenta con una cantera de jugadoras que se dejan los tacos y no los tacones en la pista de juego. Ahora, a escasas horas de disputarse la final, emanan los nervios a flor de piel porque tienen muy claro el objetivo: dar espectáculo y que el fútbol femenino tenga el protagonismo que merece.

En esta primera edición femenina de la Queens League (homóloga de la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos) en la que se enfrentan grandes streamers con sus equipos y que emiten los partidos a través de sus canales, los espectadores son testigos no sólo de golazos y paradones, sino también de llantos y alegrías, pero, sobre todo de complicidad entre las jugadoras y sus capitanes.

Esta complicidad ha conseguido crear una expectación inusitada por lo que pueda suceder en la Final Four, tanto es así que se espera doblar el número de usuarios de la primera. Más partidos, actuaciones musicales en directo, acrobacias de las motos de Red Bull, las Batallas de Gallos y más sorpresas. Será un evento tan grande en cuanto a la duración como La Velada del Año 3 que enfrentará en la semifinal 1 de la Queens League xBuyer Team frente a Las Troncas FC y en la semifinal 2 será el turno de Porcinas FC vs PIO FC. Mientras que, en los 'playoffs' Kings League será el turno de Aniquiladores FC vs El Barrio y en la segunda semifinal, Porcinos FC vs XBuyer Team.

Las razones del éxito de la Kings y Queens League

Hasta la fecha, son 323.000 espectadores los que han disfrutado durante el choque de la Semana 2 entre Porcinos FC y Jijantas FC, según los datos recopilados 'Esports Bureau'. Muchos usuarios se preguntan el porqué de tantas visualizaciones y son varias las razones.

Por un lado te ofrecen una experiencia única, los aficionados disfrutan de un juego rápido, con reglas innovadoras y que convierte el fútbol en una especie de juego de TikTok, a través de las transmisiones en vivo en Twitch. Por otro lado, al ser equipos propiedad de dos de las estrellas más grandes de Twitch en España, Ibai Llanos y Gerard Romero, respectivamente, ha ayudado a atraer a unas audiencias espectaculares.

Pero, no son los únicos, también son influyentes otras capitanas como Violeta con su equipo Las Troncas FC, Mayichi con 1K, Gemita con Porcinas FC, Rivers con Pio FC, Espe con Aniquiladoras FC, e incluso, el equipo de Ultimate Móstoles capitaneado por Noe o el conjunto de Kunitas con la periodista deportiva Morena Beltrán al mando.

Teniendo presente que la competición en su fase regular ha alcanzado 9,7 millones de horas vistas y 135.000 espectadores promedio durante un tiempo de emisión de 72 horas surge una duda. ¿Gracias a la Queens League se visibiliza el trabajo de las 'streamers' en un entorno liderado por la presencia masculina?

La Queens League más que para visibilizar a las streamers ha servido para potenciar el fútbol femenino. "Ha ayudado a dar voz y voto a chicas que tienen un potencial increíble y que si no fuera por la Queens no se las podría conocer", ha confesado la streamer Mayichi, presidenta de 1K Fútbol Club a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Por lo que, es una puerta nueva que se abre para dar a conocer el trabajo y el esfuerzo diario de las jugadoras. En este debate tan sonado en las redes sociales coincide Violeta, presidenta del equipo de Las Troncas FC.

"La Queens no ha dado visibilidad a la 'streamer' femenina, ya venía dado de antes, pero sí al fútbol femenino y consigue darle más exposición y alcance, ya que las jugadoras son el foco de atención", ha explicado en una entrevista con este diario. No obstante, la partipación de las mujeres 'streamer' ha hecho que "todo sume", ha apostillado.

Esta nueva forma de entender el fútbol en asociación con otras personalidades de internet y 'streamers' ha dejado huella tanto en los protagonistas que se juegan todo en el campo de juego, como en los capitanes y en las capitanas que se dejan la piel en asesorar y motivar al equipo.

Por ejemplo, Violeta ha sido testigo desde su inicio del crecimiento, de la evolución y del aprendizaje de esta liga de fútbol 7 en la que los partidos tienen una duración de cuarenta minutos. "Un contenido totalmente diferente que hacía y consumía del que he tenido la suerte desde el minuto uno porque mi pareja ya estaba, no sólo ahora como presidenta, sino también en el primer 'split' y he visto todo el proceso de crecimiento, sufrimiento y disfrute al mismo tiempo".

Y por eso sabe qué decir y en qué momento animar a su equipo del que se siente muy orgullosa tanto a nivel deportivo como humano. "A las jugadoras les digo que disfruten en el campo, sin presiones por lo que pase fuera y que aprovechen porque es una experiencia única", ha subrayado entre sonrisas. Al no ser como una temporada normal como puede ser en el fútbol tradicional los partidos van muy rápido, por lo que "pasan muchas cosas en muy poco tiempo y a veces se nos olvida disfrutarlo".

Pasado y futuro de las 'streamers', según Violeta y Mayichi

Mayichi con más de 1,8 millones de seguidores en Twitch, ganándose el podio por ser una de las streamers más seguidas, empezó a crear contenido desde 2015 hasta hace dos o tres años sí que se sentía solitaria, "realmente jugaba yo sola" y a raíz de la pandemia las colaboraciones entre varios creadores de contenido incrementó e hizo que hubiera más unión.

"Hubo varias veces en las que la situación me desbordaba y quería dejarlo", pero gracias al apoyo continúa en su lucha diaria por intentar sacarle una sonrisa a sus seguidores. "Realmente te llena saber que a una persona le llenas y tener a mi comunidad hizo que quisiera seguir luchando y que no me rindiera".

En su comienzo, hubo un momento en el que para ella era todo campo, todo era muy verde y muy diferente. A medida que llegan cosas nuevas, se adapta y todo el recorrido ha hecho que se formara como 'streamer'. Tanto los errores como los nuevos descubrimientos han forjado a una Mayichi orgullosa y feliz por su recorrido con unas referentes muy presentes tanto a nivel internacional, con Pokimane, como a nivel nacional como, Cristinini, debido a su versatilidad y potencia.

Por su parte, Violeta tuvo éxito en YouTube desde el primer vídeo, allá por enero de 2018 con más de 680.000 reproducciones. Este dato tiene especial relevancia porque prácticamente no había mujeres en este entorno virtual, posteriormente y ya asesorada por su pareja Perxitaa, también 'youtuber,' y 'gamer', decidió dar el salto al mundo del 'streaming'.

Hasta ese momento y debido a la pandemia teletrabajaba como profesora infantil y cantante de orquesta con el fin de continuar compartiendo contenido a su comunidad. "Yo, por suerte nunca he sentido discriminación, siempre me he rodeado de compañeros de profesión y me han tratado como una más, me han protegido y me han cuidado mucho", ha detallado Violeta.

La comunidad como reflejo del 'streamer'

La capitana del equipo semifinalista Las Troncas FC que se enfrentará contra xBuyer Team este sábado en el Cívitas Metropolitano aspirando a ser el equipo vencedor ha indicado en la entrevista a este medio que también se siente orgullosa de su comunidad y que durante su trayectoria ha sentido el apoyo por parte de los usuarios.

"La comunidad es el reflejo del 'streamer" porque los usuarios acaban viendo el contenido de realizadores de transmisión en directo que compartan los mismo valores o formas de ser. El reflejo de los seguidores de Violeta son personas tranquilas y muy felices. "Mi comunidad es parecida a mí, muy 'happy". A través de su canal intenta que sea un punto de encuentro para desconectar y sentirse en familia a pesar de estar a miles de kilómetros.

Es una profesión que a priori puede parecer muy "guay", porque están viajando en la mayoría de las ocasiones, o desde el sofá de su casa, pero no es oro todo lo que reluce. Para Violeta, hay una parte mental que es difícil de gestionar ante la incertidumbre de un sueldo fijo, el número de visualizaciones diarias que puede variar en cuestión de horas, el ritmo de tendencias es vertiginoso o la carga de trabajo. Varía y "cambia todo muy rápido, es como una montaña rusa". Por eso, es consciente de que hay que formarse constantemente y disfrutar del presente.

Además, la capitana de K1 FC, que comparte equipo con Iker Casillas, recomienda a aquellos que vean un futuro en el mercado laboral como 'streamer' que no pierdan la esencia, el carisma y el cariño porque es algo que se transmite y se siente. "Por lo que ser uno mismo siempre será la clave, el saber comunicar se puede aprender". En este sentido, aconseja pensar en lo positivo, a pesar de los comentarios negativos que se pueda percibir en las redes por parte de los 'haters'. "Recibir comentarios feos simplemente por el hecho de ser mujer o por lo que haces nunca es agradable (...) Por desgracia también los chicos reciben comentarios negativos".