Se acaba una era. La todopoderosa Estados Unidos, campeona de cuatro Mundiales, ha caído ante Suecia en una tanda de penaltis que se ha decidido por el VAR. Finaliza así la hegemonía de la selección nortamericana, que no tuvo rival en las pasadas dos décadas y que ahora ve como, con el crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial, se ha quedado atrás.

Tras un partido en el que las dos selecciones no han arriesgado los lanzamientos desde los once metros han sentenciado a Estados Unidos. Las norteamericanas han ido de menos a más, pero las suecas no han dado su brazo a torcer, reteniendo los ataques del conjunto dirigido por Vlatko Andonovski. En la prórroga ha reinado un pacto de no agresión, donde las selecciones tenían más miedo a perder que no ganas de ganar y llevarse el pase a los cuartos de final. El miedo ha penalizado a los dos equipos, que con el 0-0 en el marcador se han ido a los penaltis.

La tanda ha sido de infarto. Ha empezado marcando Sulllivan para las norteamericasaa y Fridolina Rolfo ha puesto el 1-1. La siguiente pareja tampoco ha defraudado y el 2-2 mantenía la igualdad. Ha llegado el turno para Mewis, que ha superado por poco a Naeher, y aquí se ha roto la igualdad cuando Bjorn no ha hecho lo propio. Por delante en el marcador, Estados Unidos tenía la oportunidad de mantener la ventaja, pero Megan Rapinoe, estrella mundial, ha enviado el balón fuera. Se ponía las manos a la cabeza con cara de incredulidad.

Penalti surrealista

Pero ha habido tiempo para mucho. Tras el error de Rapinoe, la tanda de penaltis ha sido una constante de desbarajustes. Tanto Blomqvist para Suecia como Smith para EEUU han errado sus tiros, justo antes de que Bennison volviera a poner la igualdad en el marcador. Así se ha llegado a la muerte súbita donde, tras el error de Kelly O'Hara, Hurting ha cogido el balón con mimo mientras se acercaba al punto de penal.

Ha mirado al cielo, a la portería y al balón. Ha cogido aire y, tras dar cuatro pasos hacia atrás, ha corrido para golpear el balón y enviarlo cerca del palo izquierdo de la portería, donde Naeher la esperaba. Pero pese al acierto de la guardameta, el balón ha salido despedido hacia arriba, superándola sin piedad y sobrepasando justo la línea de gol. La plantilla de la selección sueca ha enloquecido y el VAR ha confirmado que el reinado de Estados Unidos es historia.