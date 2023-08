Con la prueba de madison, concluyó el Mundial de Ciclismo de Glasgow para Sebastián Mora. No lo hizo de la manera ideal, el vila-realense no se pudo despedir con un metal. Junto a su pareja Albert Torres, fue octavo en la madison con un total de 14 puntos. Los españoles intentaron ganar vuelta, pero no tuvieron nada que hacer en los sprints, quedándose a un peldaño por detrás del pelotón.

Carrera trepidante La carrera fue una montaña de emociones. Los ciclistas ofrecieron un nivel altísimo de principio a fin, pero finalmente fueron los holandeses Jan-Willem van Schip and Youri Havik los que se llevaron el oro. Gran Bretaña, plata, y Nueva Zelanda, bronce, completaron el podio en el Sir Chris Hoy. La selección española no inició la prueba de la mejor forma posible. Con el paso de las vueltas, la pareja fue escalando en la tabla, pero siempre lejos de las ansiadas medallas. Pese a todo, Mora ha realizado un notable mundial. Fue quinto en el onmium, compitiendo hasta el final y con posibilidades de conseguir el podio en muchos momentos de una prueba que fue tensa de principio a fin.