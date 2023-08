El 'culebrón Mbappé' comienza a vivir sus momentos más tensos entre el jugador y el París Saint-Germain, con el Real Madrid como testigo impertérrito ante lo que este pulso público y, según afirman desde París, irreconciliable. Pero en las oficinas del Santiago Bernabéu la postura sigue siendo la misma: indiferencia absoluta hasta que el jugador haga un gesto en forma de declaración pública advirtiendo al PSG que solo saldrá para ir al Real Madrid. Será en ese momento, y solo entonces, cuando Florentino Pérez active la maquinaria, una vez el club parisino se avenga a negociar el traspaso del delantero. Mientras no se produzcan esas dos circunstancias, la declaración del jugador y que el PSG abra la puerta, el Madrid seguirá trabajando esta temporada con la plantilla de la que ya dispone Carlo Ancelotti.

Escarmentados con Mbappé

En las oficinas del Bernabéu ya escarmentaron con la primera espantada del futbolista cuando todo estaba apalabrado y finalmente decidió renovar con los parisinos. Por eso el Madrid ni se inmuta ante el aluvión de supuestos 'gestos' que advierten desde París y que a día de hoy no han cambiado un ápice el escenario. Lo que tienen claro en el club blanco es que "Mbappé tiene la llave para acelerar los plazos y terminar con la situación que está viviendo".

Kylian está entrenando con el grupo de jugadores apartados por el PSG al que los aficionados han bautizado irónicamente como 'Los Indeseables'. Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Colin Dagba, Abdou Diallo o Leandro Paredes son también parte del grupo de repudiados que se ejercita al margen de la plantilla que dirige Luis Enrique. El lunes lo hicieron de mañana, con el primer equipo trabajando por la tarde en la Ciudad Deportiva en Poissy por la tarde, y el martes lo han hecho al revés, dejando el trabajo matinal para la plantilla con el asturiano al mando.

Desde el Madrid, donde la temporada se proyectó sin contar con el desembarco de Kylian Mbappé, extrañó en un principio la postura del delantero tensando la cuerda para cumplir su contrato, aún sabiendo que Nasser Al-Khelaifi ha dado órdenes de mantenerlo apartado. El jugador apuesta por seguir para cobrar los 200 millones que tiene firmados por contrato (70 de ficha) y las dos cláusulas, de las que una la cobrará al mantenerse en el PSG más allá del 1 de agosto. Se daba por hecho, y aún hay dirigentes en el Madrid que sostienen que si Mbappé no sale finalmente del PSG, Luis Enrique el 1 de septiembre, cuando se cierre el mercado, lo integrará en la plantilla para activarlo.

Eurocopa y JJOO, la clave

Sin embargo, en las oficinas de Concha Espina comienza a asentarse la idea de que Mbappé saldrá antes del 1 de septiembre porque al jugador no le conviene mantener esta posición sabiendo que el próximo verano hay Eurocopa, en Alemania y, especialmente, Juegos Olímpicos en París, donde Kylian ya ha dejado claro que le gustaría con la selección de fútbol. Un asunto complicado si no sale del PSG porque Qatar ha sido categórico en su mensaje: o se va traspasado o a la grada. Esta circunstancia, creen en los despachos blancos, que puede ser capital para que Mbappé al final de su brazo a torcer y salga del equipo renunciando a los 140 millones que cobraría de quedarse en París.

A todo esto hay que sumar que el PSG ha dado una vuelta más de rosca en la presión sobre el jugador, arrinconando a su mentor y director deportivo del club, Luis Campos, que no ha tenido peso en la llegada de Ousmane Dembelé y el portugués Gonzalo Ramos. Al-Khelaifi ha irrumpido en escena asumiendo el mando y dando a Luis Enrique más recursos para afrontar el año tras una convulsa pretemporada en la que el asturiano ha mostrado un perfil sorprendentemente irrelevante. De hecho, hace unos días negó unas informaciones que advertían que se estaba pensando continuar en el PSG debido a la situación que se vivía en el club con el futuro de Mbappé. Para entonces aún Neymar no había manifestado al club su deseo de marcharse del equipo, un varapalo para Luis Enrique, que confiaba en convertir al brasileño en uno de los pilares ofensivos de su proyecto. Otro contratiempo que, sin embargo, no tiene relevancia de cara a la situación de Mbappé.

Pasan los días y la situación es la misma. El jugador abrazado a su contrato, el París Saint-Germain tensando la cuerda para que salga y poder ingresar algo por su traspaso, y el Real Madrid esperando con paciencia que el jugador mueva ficha y se den las circunstancias innegociables exige para afrontar una operación que a 9 de agosto sigue estando programada para el próximo verano. Es decir, con una prima de fichaje y una ficha que crecerá progresivamente durante la estancia de Kylian en el Bernabéu. La única cosa que ha cambiado en el Bernabéu es que ahora se tiene la percepción de que el reloj corre en contra de Mbappé y eso podría provocar que el jugador mueva ficha, lo que sería una buena noticia para el Madrid.