¿Qué opciones tiene Sebastián Mora de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Mundiales de Glasgow refuerzan a Sebastián Mora. A menos ya de 12 meses para París 2024, el vila-realense (35 años) tiene encaminada su presencia en los próximos Juegos Olímpicos, gracias a su séptimo puesto en omnium y al octavo en madison (aquí, con el menorquín Albert Torres), las dos pruebas de resistencia en las que aspira estar.

El balance

No ha sido un campeonato fácil para Mora. El domingo, después de llegar cuarto a la última de las pruebas de la combinada, el caos le privó de subir al podio. Es más, después de que la organización le diera inicialmente el quinto puesto, la revisión y las reclamaciones de la carrera de puntuación le hicieron bajar dos plazas.

Tampoco tuvieron suerte del todo el martes en la también llamada americana (surgió en el mítico pabellón del Madison Square Garden de Nueva York), en la que apostaron ir de menos a más para acabar lejos del podio, pese al arreón final. Con todo, no es un mal resultado para el dúo español, ya que hacía bastantes meses que no competían juntos, entre otras cosas por los compromisos de ambos en el ciclismo de carretera (el vila-realense, en el Burgos BH; el de la Ciutadella, en Movistar). No hay que olvidar que Torres, en marzo, se rompió la clavícula en la clásica belga Brujas-De Panne, lo que le impidió disputar la Copa de las Naciones de abril, en Milton (Canadá), con Sebas.

De aquí a París

El sistema de calificación del Comité Olímpico Internacional es bastante complejo. Computa los resultados entre el 9 de julio del 2022 y el 14 de abril del 2024. Antes de Glasgow, Mora y Torres iban terceros en el ránking olímpico que otorga el pasaporte a los cinco primeros; mientras que Mora, en omnium, marchaba quinto en la clasificación provisional. El octavo y séptimo puesto --respectivamente-- en Escocia acercan al vila-realense a París 2024, aunque todavía tendrá que pelear en el campeonato de Europa del 2024 (febrero, en Países Bajos) y contabilizar los dos mejores resultados en la Copa de Naciones, en cada una de las temporadas 2023 y 2024.

Tokio 2021

En los Juegos de Tokio (disputados hace dos veranos), Torres fue el que hizo doblete, acabando 10º en omnium y sexto con Mora en madison. Ahora, es el vila-realense el que focaliza su calendario también en la prueba individual.