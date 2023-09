LaLiga cerraba el mercado de fichajes de verano para la temporada 2023/2024 con una retransmisión en la que se intuían la mayoría de nombres que iban a hacer saltar la alarma. Era un evento casi con guion, hasta que apareció un nombre sobre la mesa que tenía un fuerte impacto deportivo y social: Mason Greenwood se iba al Getafe cedido por una temporada.

El jugador alrededor del cual el Manchester United quiso un día construir su proyecto, junto a otros nombres de jóvenes promesas. El mismo que terminó repudiado y apartado definitivamente después de un juicio por violación y agresión. Un proceso en el que se retiraron los cargos. No fue absuelto. Tampoco declarado culpable o inocente. El proceso cayó en punto muerto, el mismo en el que se encontraba el jugador hasta el pasado viernes.

Un proceso suspendido por la falta de participación

Greenwood, un extremo derecho con unas brillantes habilidades atléticas, no juega un partido de fútbol desde el 22 de enero de 2022. Justo a finales de ese mes, Harriet Robson, su compañera por aquel entonces, lo acusó de violación y violencia física por unos hechos cometidos entre 2018 y 2021.

Robson publicó en su cuenta de Instagram un vídeo y un audio donde se le veía a ella sangrando y con diferentes moratones, supuestamente agredida por el nuevo jugador del Getafe. "Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood", indicaba el comentario que acompañaba la publicación.

Detenido en enero de 2022, liberado en febrero y otra VEZ arrestado por no respetar su control judicial, volvió a ser puesto en libertad en octubre del año pasado. Casi un año después de la denuncia, Greenwood vio cómo se retiraban los cargos en su contra de "violación, agresión y comportamiento coercitivo".

La Crown Prosecution Service (equivalente a la Fiscalía) suspendía el caso contra el jugador, porque "no existe ya una perspectiva realista de la condena" después de que testigos clave dejasen de cooperar en la investigación. Greenwood negó todos los presuntos delitos. Conocidos estos hechos, el Manchester United abrió una investigación interna.

El United ha colaborado en la salida de Greenwood

El 21 de agosto, el club inglés anunciaba que apartaba de "mutuo acuerdo" a Greenwood. Lo hacía con un comunicado en el que reconocían "la dificultad para que continúe su carrera en el United". De ahí que acordaban "de manera conjunta que lo más apropiado para él será retomar su carrera fuera de Old Trafford y continuaremos trabajando con Mason para lograrlo".

"Basándonos en las pruebas de las que disponemos, concluimos que el material publicado online no daba una imagen completa de la situación, y que Mason no había cometido las infracciones por las que fue acusado inicialmente", defendían los 'red devils'. Añadían, sin embargo, que "como Mason reconoce públicamente, ha cometido errores por los que asume la responsabilidad".

Después de oficializarse la exclusión de la dinámica del United, Greenwood explicaba en un comunicado oficial: "Quiero empezar diciendo que entiendo que la gente me juzgará por lo que han visto y oído en las redes sociales -los vídeos y audios de la supuesta agresión-; y sé que la gente pensará lo peor". El texto del joven futbolista concluía del siguiente modo: "No hice las cosas de las que se me acusaban y en febrero me absolvieron de todos los cargos".

El cordón sanitario de la Premier y Arabia Saudí

Ese mismo término, "absolver", era empleado por el United en su despedida de un jugador que debutó como profesional en 2019. Aunque la realidad jurídica, según el tratamiento que hizo la prensa inglesa del suceso, fue el de "retirada de los cargos". En cualquier caso, la relación del Manchester United y un futbolista que vistió su camiseta en 129 ocasiones, en los que anotó 35 goles, llegaba a este punto. Todo, a pesar de que Greenwood había renovado en 2021 su contrato hasta 2025.

Durante este tiempo de suspensión, son varios los que se han interesado en hacerse con los servicios de Greenwood, pero ningún equipo quiso asumir el riesgo reputacional que implicaba una contratación como la de Greenwood. No importaba el desarrollo de los acontecimientos, porque la imagen del jugador quedó dañada por las manifestaciones y voces en contra de su regreso a las canchas.

Uno de los primeros en cerrarle el paso fue Gareth Southgate, quien expresó su deseo de no volver a contar con él para la selección de Inglaterra. De igual manera, se extendió un cordón sanitario en toda la Premier League. Arabia Saudí se imaginó como uno de los destinos probables, un país donde jugó cedido la temporada pasada Santi Mina, condenado en julio de este año por el TSJ andaluz a cuatro años de cárcel por abuso sexual (sin necesidad de la decisión del Supremo, el Celta lo despidió en agosto).

Sin embargo, en la nueva fase consolidación internacional de la liga Saudí, que ha acometido un mercado galático, Greenwood no ha tenido cabida. Más si cabe porque el país se ha postulado para acoger la Copa Asiática Femenina. Finalmente, el extremo inglés ha encontrado refugio en el Getafe, donde jugará cedido una temporada. En la comunicación del fichaje, el club se limitaba a recopilar sus estadísticas deportivas. En julio, Benjamin Mendy, ex del Manchester City, fichaba por el Lorient francés después de ser declarado inocente por varios intentos de violación.