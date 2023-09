Desde el pasado lunes 4 de septiembre cinco integrantes de equipo de Kayak-Polo del Real Club Náutico Castellón se encuentran en tierras alemanas, exactamente en Brandenburgo, para disputar el Campeonato de Europa de esta entretenida modalidad.

Concretamente Alejandro Valls, Javier Arego y Sergio Corbella como integrantes del equipo absoluto y Pablo Puig con el sub-21. Además, el club castellonense también estará representado por uno de sus entrenadores, Vicente Claramonte, que es el seleccionador de la absoluta. En total cinco miembros del RCN Castellón participan en el campeonato.

En busca de las semifinales

Los mayores, tras un buen inicio de torneo, están a un paso de las semifinales. Están encuadrados en un grupo de tres, junto a Alemania, la actual campeona del mundo, y Gran Bretanya. Este sábado, los de Claramonte disputarán ambos partidos. Los dos primeros avanzarán a semifinales, donde pelearán por un puesto en la ansiada final.

Por su parte, la sub-21 de Pablo Puig no inició el Europeo de la mejor manera posible, por lo que no podrán luchar por los primeros puestos tras no avanzar de ronda. Fueron terceros en un grupo que competía contra Italia, Polonia y Francia. Este sábado, la sub-21 tendrá la oportunidad de redimirse ante Suiza, a la que espera batir para conseguir una meritoria quinta plaza. H