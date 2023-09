Como presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos (Cerdanyola del Vallès, 1979) está afrontando una de las mayores crisis de la historia del deporte español. El beso no consentido de Luis Rubiales, ya ex presidente de la Federación Española de Fútbol, y la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial ha provocado una reacción contundente y nunca antes vista en este país de unas futbolistas que se han plantado y exigen la regeneración completa del ente federativo.

¿Cómo entiende la posición de las futbolistas respecto al beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y a las consecuencias que ha tenido en la Federación?

Las futbolistas, en un primer momento, y como nos pasó a muchos españoles y españolas, estaban en un momento de euforia [tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial]. Cuando comenzaron a analizar el hecho dijeron con claridad que ni lo compartían ni lo pensaban tolerar. Eso ha tenido una evolución bastante lógica. Primero, pidiendo explicaciones. Después, pidiendo consecuencias. Y una cosa que no hay que olvidar es que hay una denuncia por parte de la supuesta agredida ante la Audiencia Nacional. Con lo cual, el comportamiento de ellas ha sido bastante claro y ha tenido un camino bastante lógico. Pero, ni durante el vuelo de vuelta desde Australia tuve ninguna conversación al respecto con ninguna jugadora, ni posteriormente ninguna jugadora se ha puesto en contacto conmigo para trasladarme preocupación, dolor o cabreo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque las selecciones nacionales dependen de sus respectivas federaciones. Y es con ellas con las que tratan. Mi teléfono está para quien lo quiera. Y es mi obligación atenderlas si ellas lo consideran.

¿No sería apropiado que las jugadoras se reunieran con el Gobierno para intentar desencallar el problema?

Yo me puedo reunir con ellas e intentar hacer todo lo que esté en mis manos para intentar que el problema se solucione. Pero lo que no puedo hacer es intervenir sobre la convocatoria de la selección, no puedo cesar a cargos de la Federación, no puedo decidir sobre los entrenadores... No puedo decidir, aunque quisiera. Ellas han hecho lo correcto, que es dirigirse a quien puede tomar las decisiones que ellas reclaman.

Si una futbolista no acude a una convocatoria de la selección, ¿se le aplica la Ley del Deporte?

Si un o una deportista no acude a la convocatoria de su correspondiente selección, puede incurrir en una falta grave. Sí.

Y el Gobierno, atendiendo a las circunstancias, ¿qué haría?

El Gobierno, atendiendo a las circunstancias, espera que no pase. No me gusta ponerme en las posiciones maximalistas. Prefiero ponerme en posiciones más moderadas y que nos permitan corregir el tiro. Tengo todavía la esperanza de que esto no pase. Pero evidentemente sí que hay una realidad, una normativa que además no se aplica sólo en España, sino que es una normativa de rango internacional. Los jugadores y jugadoras tienen que acudir a sus convocatorias.

Siempre que las futbolistas hacen una reclamación se las califica de niñatas, de caprichosas. ¿Qué piensa cuando lo escucha?

Que hay mucho por recorrer y que hay machismo. Esta es una de las demostraciones de que hay mucho machismo contra el que luchar.

¿Cree que el Gobierno está defendiendo a las jugadoras?

Hasta donde han llegado todas mis fuerzas. No se puede imaginar la cantidad de insultos, presiones y malos comentarios que he recibido por redes sociales. Por culpa de hacer lo que he hecho también he tenido problemas. Pero el Gobierno ha utilizado todos los instrumentos. Desde el TAD, hasta cualquier conversación que hayamos podido tener para pedir por favor que la situación había que resolverla. Un domingo dimitía Luis Rubiales. Al martes siguiente ya estaba yo con el nuevo presidente [Pedro Rocha] reclamándole cambios profundos y estructurales. Más no he podido hacer. Y el Gobierno más no ha podido hacer. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos cesar a un seleccionador nacional. ¿Qué pasa? Cuando yo le pido al TAD que me califique de muy grave la actitud de Luis Rubiales, que es una actitud que incluso la Fiscalía ha dicho: ‘Oiga, señora Hermoso, ¿quiere usted denunciar porque nosotros vemos causa?’. Pues el TAD ha decidido que no, que eso no es grave. Me parece muy curioso que el TAD haya sido menos severo con Luis Rubiales que el propio Rubiales, que dimitió.

¿Es factible creer que la Federación española se pueda regenerar?

No sólo es factible, sino vamos a hacer que se regenere en todos sus aspectos. No porque todo lo que pase en la Federación sea malo o todo lo que se haya hecho haya sido malo, y no porque todos los últimos años hayan sido un fracaso. No me gusta ser esencialista. ¿Todo ha ido mal? No, todo no ha ido mal. ¿Todo hay que cambiarlo? No, todo no hay que cambiarlo. Está la expresión aquella de: ‘Todo está por hacer y todo es posible’. Pero ni todo está por hacer ni todo es posible. Es verdad que hay algunos ámbitos del fútbol español que tenemos que cambiar. Además, creo que el propio fútbol español lo ha visto.

Queda la sensación de que, tal y como es el funcionamiento de la Federación, imaginar que pueda haber cambios profundos parece complicado.

Nosotros ahora tenemos un instrumento muy importante. Lo menos relevante es quién lo haga, sino que se haga. Y ese instrumento es la orden electoral que tiene que regular todas las elecciones federativas de año olímpico. Todas las federaciones clasificadas tienen la obligación de celebrar durante el segundo semestre de 2024 sus elecciones. Todas ellas tienen derecho a adelantarlas pidiendo permiso y autorización al CSD. Y todo eso va regulado con una orden ministerial que estamos elaborando y donde va a haber cambios profundos respecto al actual sistema electoral. Cambios que no puedo concretar ahora porque queremos ser muy prudentes. Queremos que sea una propuesta consensuada con la mayoría de los actores y que responda a lo que nos pide la gente, que es que las elecciones federativas, y concretamente en el fútbol, sean más democráticas, más transparentes, más abiertas.

¿Y si la actual estructura de la Federación de Pedro Rocha pretendiera agotar el mandato hasta después de los Juegos?

El Gobierno está en contra. Se lo he transmitido en público y en privado a la Federación. Nosotros lo que queremos es que haya una nueva asamblea, que no sea la asamblea de los aplaudidores. Que haya una nueva y se reúna para elegir a la nueva dirección de la Federación, a más tardar en el primer trimestre de 2024. Eso es lo que quiere el Gobierno. Pero el Gobierno puede hacer hasta donde puede. Creo que es muy relevante que los ciudadanos sepan cuál es la voluntad del Gobierno. Si la Federación decide aplazar el proceso, tendrá que dar explicaciones públicamente de ese alargamiento de los plazos.

¿Se ha puesto en contacto en las últimas fechas con Jenni Hermoso?

No. Me gusta explicarlo con claridad, porque si no parece que haya sido una dejación de funciones. Cuando la FIFA le dice a la Federación que nadie de ellos hable con Jenni, entiendo que es una decisión para protegerla a ella. Para no recibir presiones. En ningún momento quise que ella sintiese que el Gobierno tenía una posición sobre lo que ella iba a hacer. Su decisión sobre lo que ella había sentido, lo que iba a defender, y lo que iba a denunciar, era suya. Y sólo suya. Ahora, con mucha alegría, puedo decir que ni he hablado con Jenni Hermoso, ni con ninguna jugadora. Tengo la tranquilidad de que las decisiones que han ido tomando han sido al margen de cualquier presión del Gobierno.

Amanda Gutiérrez, la presidenta del sindicato FUTPRO, aseguraba en una entrevista con EL PERIÓDICO que España había hecho un ridículo mundial por no saber proteger a Jenni Hermoso.

Siento que ella lo vea así, porque puedo asegurar que yo he hecho todo lo que está en mis manos para que la imagen de España fuera la de un país moderno que luchaba contra según qué comportamientos. Y es verdad que no gozamos de todos los instrumentos de intervención que querríamos. La Ley del Deporte, que además es muy reciente pero que no se había encontrado con una situación tan crítica, tiene que responder a esa falta de capacidad legislativa por parte del Gobierno. Aparte de la orden electoral que haremos, estudiaremos en profundidad algunas modificaciones sobre esa Ley.

¿Qué habría ocurrido si Rubiales se hubiera disculpado en un primer momento tras el beso?

Si se hubiera disculpado de forma sincera tras el beso en un primer momento, creo que no hubieras pasado lo que ha pasado. Sinceramente.

¿Hubiera seguido en su cargo?

No lo sé. Eso, como se ha demostrado, sólo dependía de él mediante una dimisión.

Luis Rubiales no sólo ha tenido este escándalo, sino que venía arrastrando una serie de denuncias. Y nunca pasó nada.

Están judicializadas.

Tampoco hubo reproches públicos hacia él.

Han habido muchísimos reproches públicos hacia él.

¿Por parte del Gobierno?

Pues mire, le voy a hablar de uno del que se habla muy poco. Ningún dirigente del Gobierno ha ido a acompañar a los clubes a la Supercopa de España [de Arabia Saudí]. Por algo será. Le aseguro que no ha sido por no haber sido invitados o por falta de voluntad de la Federación de que estuviéramos allí. Pero ningún secretario de Estado ha estado ahí. Ni el Secretario General de Cultura y Deporte. Ni Miquel Iceta como ministro de Cultura y Deporte. Y hemos dicho públicamente que no nos gusta la Supercopa de España en Arabia Saudí. Ese es uno de los ejemplos que le podría decir. Y, evidentemente, hay algunos comportamientos que hemos dicho públicamente que no nos gustaban. Ahora, esos comportamientos se han llevado a la justicia, y ésta tendrá que determinar.

¿Cuándo vio por primera vez el beso de Rubiales a Jenni Hermoso?

Lo vi en Doha [durante la escala de regreso a Madrid desde Sídney].

¿Antes o después de que grabara su disculpa?

No sé si un minuto antes o un minuto después. Cuando acabó el partido nos fuimos al hotel, cenamos un poco, fuimos a las habitaciones a hacer las maletas y nos montamos en un autocar camino al aeropuerto. En el momento en que te subes al avión ya no tienes acceso a imágenes, sí a los textos de whatsapp. La gravedad del hecho la percibí por los mensajes que recibía. Pero no porque hubiera visto el vídeo. Lo vi cuando aterrizamos en Doha.

¿Y qué sensación tuvo?

Cuando lo vi tuve la sensación de que no era sólo un beso. Dos personas pueden en un momento de euforia darse un beso sincero, amistoso, y puede pasar. Pero vi un comportamiento físico que iba más allá de lo que es la euforia y la amistad.

¿Le pidió explicaciones a Luis Rubiales?

En el avión, con Luis, sólo hablé un momento para decirle que consideraba que tenía que rectificar lo antes posible y de forma contundente.

¿Hubo coacciones a Jenni Hermoso en el mismo avión?

Yo no las vi. Ni las vi, ni las oí, ni las percibí. Eso no quiere decir que no se produjeran. Yo, entre otras cosas, iba viendo películas, durmiendo. Era un viaje de 25 horas.

¿El comportamiento de Rubiales en la final del Mundial fue una consecuencia de una manera de ser?

Yo no me atrevo a decir que eso responda a la forma de ser de Luis Rubiales. Sí me atrevo a decir que fue indecoroso.