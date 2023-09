Tras la perplejidad de las horas posteriores a la dantesca convocatoria de Federación española, las jugadoras se han pronunciado. "Lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023 deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados", escriben las afectadas, que denuncian tener que encontrarse en esta situación.

"Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes. Durante los posteriores días a ese comunicado, queremos poner en conocimiento público que no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF, por lo que pedimos expresamente que la información que se transmita públicamente sea rigurosa. Nosotras como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud", relatan. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, las futbolistas llevan horas reunidas con sus abogados para poder estudiar de que manera pueden evitar la convocatoria de la selección.

Además de explicar la situación actual, han querido denunciar que la Federación la pone contra la espada y la pared. "Sí nos parece relevante señalar, en este sentido, que la convocatoria no se ha realizado en tiempo y forma, de conformidad con el art. 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, por lo que entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma. Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación nunca hubiéramos deseado", termina el escrito, que no concreta si este martes las 23 futbolistas acudirán a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.