La tensión sigue entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)y las jugadoras. Según avanzó SUPERDEPORTE, del Grupo Prensa Ibérica, el ente federativo ha decidido trasladar a última hora la concentración de Madrid a Valencia, enviando billetes de clase turista a las internacionales. Las futbolistas estan reunidas con el CSD para intentar buscar una solución y no tener que ir convocadas.

Tras la convocatoria inesperada de este lunes, donde Montse Tomé llamó a 20 de las 39 internacionales que comunicaron no ser convocables, las jugadoras estaban citadas este martes a las 11.30 horas en el Hotel Alameda de Madrid. Ahora, horas antes del teórico inicio de la concentración, la RFEF ha enviado a las futbolistas unos nuevos billetes para trasladarla a Valencia, concretamente a Oliva.

El papel del CSD

Las futbolistas no quieren ir a la convocatoria de la selección ya que se consideran no convocables, tal y como reiteraron en un comunicado el viernes pasado en un escrito muy contundente. De hecho, la intención es no ir a la convocatoria, pese a las duras sanciones economicas y federativas oor la Ley del Deporte. Mientras estan reunidas con el Consejo Superior de Deportes que preside Víctor Francos, siguen manteniendo comunicación con sus abogados intentando buscar una base legal para no acudir a la cita.

La selección española debería jugar este viernes en Göteborg frente a Suecia, y el próximo martes contra Suiza en Córdoba. Ambos partidos, correspondientes a la Nations League y clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, penden de un hilo.