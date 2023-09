El tenista español Rafa Nadal se refirió a la posibilidad de ser algún día presidente del Real Madrid, club del que es aficionado, y reconoció que le gustaría esa opción, además de afirmar que si es capaz o no de ello lo dirá el tiempo.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", señaló.

"Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor pero hasta ahí", añadió en una entrevista con Movistar Plus.

Asimismo afirmó que estaría "feliz de que viniera" al club el atacante francés Kylian Mbappé: "Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta?. No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?".

"El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador pero Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él el primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero", agregó.

En cuanto al análisis del inicio de la temporada del conjunto blanco, manifestó: "De momento ha ganado todo, ha empezado bien. Estamos muy al comienzo de la temporada. El Madrid, de entrada, ha tenido un problema grave y es que pilares muy importantes del equipo se han lesionado. Aún así, de momento, van bien".

"Veremos qué pasa. Las cosas empiezan de una manera y pueden acabar de otra, cosas que no pintan bien terminan muy bien. La magia del deporte es que es impredecible. El Madrid ha hecho un fichaje espectacular con Bellingham, ha caído en gracia total. Pienso que un delantero más iría bien, no soy iluso", completó.