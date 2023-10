Tir d’eixida de la segona Copa Diputació de Castelló de raspall d’elit femenina, que durant octubre i novembre recorrerà els trinquets de la província amb les millors jugadores professionals de la modalitat.

L’acte es va celebrar ahir a Les Aules Espai Cultural Obert de la Diputació de Castelló, comptant amb la presència d’Iván Sánchez, diputat d’Esports; Pedro López, adjunt a la presidència de la Federació de Pilota Valenciana; Ismael Minguet (alcalde) i Penélope Pérez (regidora de Joventut) per Xilxes; i Noemí Torrijos, presidenta del CPV Castelló, així com una representació de les participants.

Valoracions

«La Diputació de Castelló té, pel que fa a l’esport, quatre pilars bàsics de treball: l’esport base, l’esport adaptat, l’esport de rendiment i l’esport femení», va subratllat Iván Sánchez. «Amb aquest campionat de raspall de primer nivell, unit al suport que també oferim a l’Autonòmic de frare, completem la nostra col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana en la seua important tasca de promoció d’aquest esport i totes les seues modalitats a la província». Pedro López va manifestar la seua satisfacció «per posar en marxa, per segon any consecutiu, la Copa Diputació de Castelló femenina, una iniciativa que ja en 2022 va comptar amb la col·laboració de tots els clubs de Castelló».

Per la seua banda, Ismael Minguet, alcalde de Xilxes (una de les seus), es va mostrar «impacient» perquè arribe una de les jornades al municipi: «Ens anem a bolcar amb la pilota valenciana».

Calendari

La competició arrancarà dilluns i es tancarà el 12 de novembre. Com al 2022, el campionat visitarà els trinquets de Castelló, Vila-real, Borriana, Almassora, Xilxes, Borriol i Onda.

La primera partida es jugarà al trinquet de Castelló, mentre que la gran final tindrà Onda com a escenari i serà emesa en directe per À Punt Mèdia. Quatre equips (dos parelles i dos trios) seran els encarregats d’acostar la modalitat del raspall i la pilota femenina al públic castellonenc i oferir un alt nivell de joc com va ocórrer al 2022.

Participants

Victoria de València (campiona l’any passat fent parella amb Natalia) jugarà enguany amb Myriam de l’Alqueria d’Asnar. Aida de Moixent i Mar de Bicorp seran l’altre duo del torneig. Ana de Beniparrell, Anabel de Tavernes Blanques... també participaran.