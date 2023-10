El seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente concede a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y a Prensa Ibérica su primera entrevista desde la victoria en la Nations League y tras todo lo que ocurrió tras el Mundial femenino. El acuerdo, en vísperas del trascendental partido contra Escocia, es hablar solo de fútbol, el terreno que verdaderamente domina tras una vida dedicada a él.

España se juega la clasificación directa para la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania el próximo verano, ante Escocia en Sevilla (este jueves) y en Noruega (el domingo, en Oslo). Después de seis partidos con cuatro victorias, un empate, una derrota, 18 goles a favor, cuatro en contra y un título, el seleccionador respira satisfecho con el balance al mando de la absoluta en estos meses convulsos en la Federación.

Pregunta. ¿Se va viendo la identidad de la selección que usted quiere?

Respuesta. Pienso que sí. En su día establecimos un camino, un recorrido y un guión sobre la selección que pretendíamos ir consiguiendo. Establecimos una serie de registros que creo que se van reconociendo. Planteamos una selección muy versátil, con diferentes tipos de ataque. Hemos metido goles de diferentes facturas, con diferentes conceptos futbolísticos y defensivamente somos también un equipo sólido.

P. En la pizarra de Luis de la Fuente, ¿qué referentes futbolísticos aparecen?

R. He tenido la suerte de tener en mi carrera profesional 18 entrenadores de muy diferente perfil futbolístico. Pero de todos he aprendido. Y luego he tenido la oportunidad de conocer, conversar y debatir sobre esto con otros. Al final todo eso se mete en la coctelera y uno va haciéndose una idea futbolística. Desde que empecé a jugar al fútbol siempre me he mostrado como un jugador de corte ofensivo y creo que los equipos a los que he entrenado tienen esa primera idea de ataque. Pero siempre apuesto porque sean equilibrados para conseguir metas.

P. ¿Quién le ha inspirado como jugador y como técnico?

R. Siempre digo que no me reconozco en el entrenador que empezó hace ya 26 años. Seguramente me gustaba más el fútbol inglés de aquella época, con Liverpool y Manchester United como equipos de referencia. Lógicamente en España había equipos como Real Madrid y Barcelona, que marcaron una etapa. Para mí, ha sido una experiencia excepcional estar aquí en la Federación Española de Fútbol, porque empecé a interpretar el fútbol de otra manera y he aprendido mucho. He trabajado con la base que yo tenía, pero con la idea futbolística de un modelo muy reconocido en el mundo que nos ha dado muchísimos éxitos. Y he consolidado un concepto futbolístico que ahora creo que es el que intento plasmar.

P. En la Federación ha vivido los éxitos de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque. ¿Se reconoce en ellos?

R. Creo que se empieza a cambiar el nivel de selección con Luis Aragonés, que empieza a dar una idea de juego más combinativo, con futbolistas de un perfil que se adaptan hoy más a este modelo que tenemos ahora instaurado en la Federación. Y eso lo consolida Vicente y lo hace todavía más grande. Creo que Del Bosque suma nuevos jugadores y con el paso del tiempo va evolucionando la idea, algo que interpretó muy bien. Vicente sacó un rendimiento excepcional a esos futbolistas.

P. ¿Y ahora?

R. Ahora seguimos evolucionando y realizando una regeneración. Se termina una etapa para algunos jugadores y hay que incorporar otros nuevos. Creo que estamos en ese proceso y seguimos en él, pero creo que ahora, después de 11 años y tras ganar un título de nuevo, se empieza a consolidar otra vez una idea. No solo por el título, sino también por el futuro, porque tenemos una selección en la que hay futbolistas muy jóvenes con mucha experiencia internacional. Gente que tanto en sus clubes como la selección han ganado títulos. Y eso normalmente augura siempre un futuro muy bueno.

P. ¿En qué fase se encuentra de ese proceso?

-Creo que estamos consolidando la idea con matices, pero los futbolistas son los verdaderos protagonistas de esto. Con buenos futbolistas se pueden conseguir cosas. Si no los tienes, por muy buenas ideas que tengas, o por muy bueno que sea el modelo o el método no se consiguen.

P. El otro día comparaba a Lamine con Maradona y Messi y advertía que por muy joven que sea "es un tipo de futbolista al que hay que poner siempre porque tiene algo diferente".

R. Yo nunca miro el club de procedencia ni la edad. Lo que miro es el rendimiento que me pueden dar. No me va a temblar el pulso nunca a la hora de dar oportunidades a jugadores que las están pidiendo y que luego, en nuestra idea de juego, tienen un recorrido importante. También pensamos en la inmediatez del partido con Escocia, que es lo que nos mantiene aquí en el cargo. Pero llevo ya en la casa 11 años y he aprendido a mirar un poquito más allá e invertir en jugadores.

P. Hablaba de Escocia, ¿cree que desde fuera se le dio más importancia de la que tuvo a la derrota en Glasgow?

R. Sí, yo creo que sí, sinceramente. Estoy acostumbrado a la crítica futbolística y sé en el escenario en el que me muevo. Sé qué si ganas eres muy bueno y si no, no lo eres, pero lo entiendo como un comportamiento natural dentro de la sociedad. Pero éramos un equipo nuevo con solo 25 minutos de trabajo táctico y luego era un rival importante, muy duro y en un estadio con un ambiente excepcional.

P. Y, al contrario, ¿cree que se ha minusvalorado la victoria en la Nations League?

R. No lo creo. Nosotros vivimos una felicidad total, absoluta. Yo lo que vi fue a jugadores que estaban eufóricos, algunos no habían venido nunca a la selección y estaban disfrutando ese momento único para ellos. Y vi muchísimos aficionados que estuvieron en la calle en España celebrando. Yo creo que se le dio importancia, mucha importancia.

P. ¿Cómo de importante fue resolver los dos partidos contra Georgia y Chipre con goleadas contundentes, después de todo lo que había pasado alrededor de la selección y la RFEF?

R. No sirvió para consolidar una idea, fortaleció la idea de trabajo que estamos repitiendo desde que empezamos a trabajar en marzo. Una lectura recurrente es que jugábamos con dos rivales que son inferiores, pero yo tengo mucha experiencia en este mundo del fútbol y si no afrontas un partido desde el minuto inicial hasta el último segundo del partido con intensidad, con concentración, con ambición, con fortaleza… Ese es el camino y yo se lo digo a los jugadores. Entonces, esos resultados lo que hacen es reforzar todavía más mi idea de que este es un equipo con ganas y ambición que quiere conseguir cosas importantes con un talento y una calidad excepcional.

P. Ha ganado un título con todas las selecciones que ha dirigido, incluida la absoluta. Y conoce la materia prima de la que dispone porque en buena medida son chicos con los que ha trabajado, que ya han ganado con usted antes.

R. Ganar algo cuesta mucho, es muy difícil. Hemos tenido la suerte, gracias a Dios, de ganar en todas esas etapas, lógicamente porque hemos contado con grandísimos equipos. ¿Si eso me da tranquilidad? Pues sí, pero me hace ser muy exigente conmigo mismo para seguir mejorando. Vamos a intentar seguir dando pasos y seguir ganando cosas, porque ya hay una cosa muy buena de eso que llaman mentalidad ganadora: se incrementa cuando vuelves a ganar y vuelves a ganar y vuelves a ganar. Entonces, queremos seguir ganando.

P. Da la sensación de que si algo ha tenido desde el primer día es el apoyo de los jugadores.

R. Yo lo he sentido así desde el primer día, creo que ha sido así de verdad. Desde la primera oportunidad que tuve de estar con ellos, vi que era un grupo de jugadores entregados. En gran parte porque siempre, como dije en mi presentación, que yo tenía mucha ventaja, porque al 80-90% futbolistas les he tenido desde que eran Sub-15, Sub-16, Sub-18… Entonces sabía que tenía su apoyo y el convencimiento de que estaban seguros de mi apuesta y de cómo iban a ser tratados conmigo. Me conocen perfectamente futbolísticamente y los que no me conocen me preocupé por que me conocieran. La verdad es que desde el primer momento conté con ese sentido el apoyo de todos ellos.

P. Le pregunto por dos nombres propios. A Pedri todavía no lo ha podido convocar por lesión. ¿Tiene en mente que sea un jugador importante en su selección?

R. No hablo mucho con los jugadores en el día a día, cuando están en sus clubes. Pero cuando están lesionados suelo llamar a casi todos. Y Pedri debutó conmigo siendo un crío, creo que siendo sub19 en Macedonia y tengo muchas ganas de verle con nosotros.

P. Morata está seguramente en el mejor momento de su carrera.

R. Yo creo que tenemos un nivel altísimo de futbolistas y Álvaro ahora mismo tiene la ventaja de que tiene experiencia y poso, además de su talento y su nivel futbolístico. Quizá esté en la edad en la que ha alcanzado esa madurez y está en quizás el mejor momento de su carrera futbolística. Es una estrella, nos ayuda mucho con otros que están formándose y que están en ese proceso.

P. Quedan siete años para el Mundial 2030 en España y no sería descabellado pensar que si la cosa va bien pudiera seguir siendo el seleccionador. ¿Ha pensado en estos días en esa posibilidad?

R. Me hace muchísima ilusión que se juegue el Mundial en España, por lo que representa para la Federación, para el fútbol español, para los jugadores españoles y para todo el país. Pero ni me planteo lo que comenta, lo veo muy lejos. De hecho, suelo recordar que vine a la Federación para tres meses y llevo 11 años ya. Hay muchas cosas que hacer antes de eso. Primero, clasificarnos para la Eurocopa, que estamos entregados en este mes en conseguirlo, y luego tener la posibilidad de poder disputarla. Eso ya me parece una experiencia y una posibilidad excepcional. Pensar en ese Mundial se me antoja bastante lejano, pero es una ilusión, por supuesto. ¿Cómo no va a querer un entrenador y un seleccionador participar en un Mundial y además en tu país? Sería lo máximo.

P. En Inglaterra se ha publicado que cuando Gareth Southgate deje la selección inglesa, entre los candidatos a dirigirla está la seleccionadora de femenino, Sarina Wiegman. Un primer paso que nunca ha ocurrido. ¿Ve muy lejos que una mujer esté al frente de una selección masculina?

R. Yo es que eso lo veo con mucha naturalidad. Si la gente está preparada y capacitada, tenemos que tener las mismas oportunidades todos. Creo que vamos en ese camino con total y absoluta normalidad, de verdad y es lo que me enseñaron en mi casa. Mis padres no trataron diferente a los hermanos y a las hermanas, nos trataron a todos igual. Entonces yo eso lo veo con naturalidad. Si estás preparado, que es lo único que hace falta, pues adelante.

P. ¿Qué cree que ha aprendido el fútbol español durante este último mes y medio?

R. Yo lo que quiero es que haya unión de aquí y para siempre, para que solo pensemos en fútbol, fútbol, fútbol… No sé qué cosas habremos aprendido, pero lo importante es estar unidos. Estar unidos es la clave para conseguir cosas importantes y creo eso es bueno para todos. Unión.