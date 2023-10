La crónica de la última jornada de la liga de fútbol de veteranos de Castellón, a un 'click'

Nueva jornada desigual en el LI Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón, al descansar el primer grupo. Sí hubo competición, y muy interesante, en el II.

Cinco victorias locales y dos forasteras, con hasta tres goleadas y un resultado ajustado (aquí paró el Ripollés-Gesdepro).

El resumen

En el San Fernando de Alcalà, gran victoria local ante el Maradona por 5-2. Partido muy bonito en el que el precioso juego de los argentinos se estrelló ante un rival que demostró que tiene muy bien dominadas las dimensiones de su campo. Tres a cero al descanso, y si bien en la reanudación marcó pronto Alejandro Ranelli, nuevamente el Alcalà puso distancia, destacando el doblete de un espectacular Javi Ferreres y la muy buena actuación de Ioan Gogu.

En el Miquel Soler, y con arbitraje de Senént Rubio que llevó muy bien el choque, triunfo de un Pizzería L’Etrusco que, con las nuevas incorporaciones, dio espectáculo con fútbol, dominio y goles. El primer tiempo fue muy igualado y terminó con empate a uno, con tanto de Angelino Gabriel para los restauradores que contrarrestó Santiago Paubent para el Oropesa. No obstante, en la segunda parte, el equipo castellonense se impuso gracias a la efectividad de su tripleta atacante con tres dianas a cada cual más bella de Carlos Troncho, Sergio Sánchez y Óscar Serra, aunque todo el bloque de L’Etrusco brilló (4-1).

También en el Miquel Soler, La Tasca del Barrio-Bañohogar superó por la mínima al Arrincadeira- Serret por 3-2. Pulso muy igualado con un carrusel de goles en el que el anfitrión siempre fue por delante, hasta llegar al descanso con un 2-1, con tantos de Sergio Mañas y Raúl Sánchez, que fueron contestados con uno bonito que fabricó David García. En el segundo tiempo volvió a empatar Diego Gamarra, aprovechando una indecisión del portero. Parecía que aquello podía decantarse a favor del que estuviera más acertado, pues las ocasiones se sucedían por ambas partes. Finalmente, a falta de 10 minutos, Jorge González, de un fuerte chut, firmó el 3-2, con buen arbitraje de Suarez Román.

En el Ricardo Martín, el Cabanes se impuso al Borriol por 2-0, gracias a su mayor efectividad cara a la puerta visitante: Raucin Eugin y Richard Martínez se convirtieron en una auténtica pesadilla para los borriolenses.

Además, en el Chencho E, victoria de Les Palmes de Castellón ante el San Lorenzo por 3-0.

L’Olímpic fue el escenario del derbi local que se llevó el Onda por 1-3. En la primera parte, el peso del partido lo llevó el Vila hasta que, en el minuto 30, Roberto Tomás fue derribado dentro del área, decretando el penalti --muy claro-- el árbitro Beroldo Canale, pena máxima que era transformada por Andoni Escorihuela; ese 0-1 fue el resultado con el que se llegó al descanso. En el segundo tiempo, la superioridad del Onda se hizo patente y, en dos contras bien ejecutadas, Manuel Pinzón consiguió dos dianas más, poniendo el 0-3 en el marcador. El Vila, en los últimos 10 minutos, se rehizo y maquilló el resultado a falta de cinco al hacer el gol de honor Manuel Górriz. Los arbitrajes Fue una jornada tranquila para el colectivo arbitral salvo en un encuentro, cuatro buenas actuaciones a cargo de Marian Nita, Senént Rubio y Suárez Román, a criterio de los delegados.



El partido del líder

En el campo de La Cantera, el Villavieja recibía al líder, un Torreblanca que, con mucho oficio, decantó un partido muy disputado y con oportunidades para ambos que, en la primera parte, no pudieron materializar ninguna. Después, en la segunda parte, el Torreblanca se adelantó en dos ocasiones casi seguidas con goles de Marc Sales y Josep Soler, que fueron replicados por un auténtico golazo de David Pérez. No obstante, y rápidamente, el líder dejó las cosas como estaban al marcar Marc Sales su segunda diana. En los últimos 15 minutos buscaron aumentar sus registros, pero no lo lograron (1-3). Resultado justo... y el Torreblanca más líder, gracias al pinchazo del Maradona.