El Amics Castelló cayó con claridad ante el Longevida San Pablo Burgos, uno de los conjuntos más potentes de la categoría, y que este viernes asaltó el fortín del Ciutat. Los de La Plana tenían que rendir a su máximo nivel si querían tener opciones de triunfo, pero no fue así. Los discípulos de Orenga estuvieron fallones en los triples y en los tiros libres, y su rendimiento defensivo fue irregular, por lo que perdieron con justicia ante el cuadro castellano, el cual acribilló a los locales con un total de 17 triples.

Conscientes de la dificultad del rival, los locales saltaron a la cancha muy entonados, dirigidos con temple por Franch y destacando especialmente Stutz, quien anotaba desde cualquier posición. De este modo, el Amics mandaba en el marcador y a los burgaleses no les quedó más remedio que pedir tiempo muerto. Tras la pausa, y con la marcha del gigantón Ngom al banquillo, los castellanos se encontraron más cómodos y anotaron con más fluidez, especialmente sus interiores. Así, acabaron el primer cuarto por delante

Eficacia

A medida que pasaban los minutos, la eficacia del San Pablo Burgos se hizo notar y castigaba sin perdón las concesiones de los locales, que eran bastantes, por lo que la situación era preocupante al descanso (39-47).

En la reanudación, Ngom hacía daño dentro, pero el Amics Castelló estaba teniendo una lacra importante con su escaso acierto en los triples, mientras que su rival era un tormento en esta faceta. A su vez, en defensa se daban demasiadas facilidades a un equipo tan poderoso. La renta visitante se estiraba cada vez más; y cuando juegas con fuego te acabas quemando, por lo que el partido se puso casi imposible cuando los castellanos llegaron a los 20 puntos de ventaja (52-72, min. 27).

Fue ver las orejas al lobo y el Amics al fin reaccionó y con un espectacular parcial empezó a meter miedo en el cuerpo a su oponente (61-73, min. 29). Faltaba ver si sería el arranque de algo mágico o solo un espejismo.

En el último periodo, Bressan y Stutz formaron una dupla interesante. Gracias sobre todo a su labor y que el San Pablo Burgos al fin falló tres triples seguidos, los castellonenses se acercaron a 6 puntos. Estaba difícil, pero no imposible. Parecía que estaba caliente Hermanson y los locales se encomendaron al alero estadounidense. Sin embargo, no estuvo acertado y no hubo cabida para la heroica castellonense (final, 81-94).