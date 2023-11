Perseverante, disciplinada y constante son algunos de los adjetivos que se pueden aplicar a Diana Bagán, vigente campeona de España de karate en la categoría 46-50. No obstante, a Diana le viene de raza, dado que con tan solo cinco años ya estaba encima del tatami y todo gracias a su padre, José Bagán Sánchez, gran profesor de karate que en la década de los 80 estaba al frente del Club de Karate do, en Vila-real, tras formar parte del Club Karate Vila-real desde los años 70.

«Todo comenzó en el año 1982, cuando empecé a entrenar con mi padre. Recuerdo que iba todos los días. En aquel tiempo el karate era el deporte familiar, porque mis hermanos también lo practicaban», explica Diana Bagán a Mediterráneo. Las ganas de aprender y mejorar la llevaron a participar en campeonatos provinciales y regionales y, entre el año 1985 hasta el 1992, «gané muchos títulos y en siete ocasiones representé a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España.

La espinita

En aquellos tiempos, el Campeonato siempre se disputaba en Madrid, salvó en 1989 que se celebró en València, «donde después de varios desempates quedé subcampeona», recuerda Bagán, quien añade que «fue muy emotivo ver a toda mi familia en la grada, pero el subcampeonato fue una espinita clavada», que ha podido sacarse este año, con el triunfo en el Campeonato de España.

Diana destaca que «todos los valores que el karate me ha inculcado, como tener un horario muy marcado, madrugar, entrenar todos los días, ya forman parte de mi hábito diario y me han servido para mi trabajo. La suerte que he tenido es que estos hábitos te los enseña la vida mientras vas creciendo, pero yo los he adquirido desde pequeña gracias al karate».

Para esta karateca de Vila-real, afincada en Nules y miembro del club de karate do la Torre de Moncofa, los más de cuarenta años inmersa en el mundo del karate han supuesto un camino de mucho trabajo, en el que incluso hubo épocas en las que tuvo que dejarlo un tiempo de lado.

La trayectoria

En este sentido, Diana explica que «a los 14 años, debido al desgaste de los intensos entrenamientos y un crecimiento muy rápido, me tuvieron que operar de las rodillas». Después, a los 19 años, la llegada a la universidad supuso un momento de reflexión «y me centré en los estudios», narra Bagán.

«Ya en 2008 volví al karate como profesora, hasta que en 2012 una hernia lumbar me impedía hacer muchas cosas y tuve que volver a dejar el karate», continúa explicando. Tras la rehabilitación, Diana tuvo un embarazo gemelar y «cuando mis dos hijas ya empezaban a dejarme el tiempo necesario para volver a entrenar, volví a quedarme embarazada de mi tercera hija. Hasta 2022 no pude reingresar al Club Karate do la Torre de Moncofa que es al que pertenezco actualmente. Con el sensei Joan Manuel Canós sigo progresando en esta modalidad deportiva y, gracias a los entrenamientos dirigidos por él y con mucho esfuerzo, he podido sacarme la espinita del año 1989, en aquel Campeonato de España», afirma esta veterana deportista.

Diana Bagán es una experta en kata y, como es consciente de lo que cuesta todo, señala que va a «continuar entrenando con la disciplina y la constancia que me ha caracterizado desde pequeña, puesto que mi próximo reto es la final del campeonato de la liga nacional, que se celebrará en diciembre en Málaga». «Para conseguir las cosas hay que trabajarlas mucho y aunque he tenido paréntesis, la base la tengo muy aprendida. Siempre miro hacia adelante». Prueba de esta constancia es una de las anécdotas que comenta, ya que según explica «estuve cinco años con cinturón marrón, porque no tenía la edad para examinarme de cinturón negro».