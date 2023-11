Xavi Hernández pedía en la previa del partido ante el Shakhtar Donetsk dos cosas a su equipo. Que lograsen de forma matemática la clasificación para octavos de final y enterrar de una vez por todas los fantasmas europeos de las dos pasadas temporadas, en las que el Barça no fue capaz de pasar de la primera fase en la Champions. El segundo, que mejorasen la triste imagen ofrecida en Anoeta contra la Real Sociedad. Se había ganado con un gol agónico de Araujo en el descuento, pero el juego había sido más que deficiente.

Decía el de Terrassa que no bastaba solo con ganar en Hamburgo. Había que ganar jugando bien. Pues ni una cosa ni la otra. Derrota contra un equipo muy inferior y con un juego, otra vez, pésimo que debe invitar al vestuario a una profunda reflexión, pues la derrota, más que posiblemente, no tendrá consecuencias a efectos de clasificación porque el Barça todavía tiene dos oportunidades más para certificarla, pero sí debe hacer a plantilla y cuerpo técnico que así no se llegará a ninguna parte este curso.

Ha iniciado el equipo el partido con cambios en el once, incorporándose a él Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Ferran Torres y Raphinha. Y el primer cuarto de ahora ha sido interesante, presionando arriba y provocando el error del rival en la salida del balón. Eso sí, ha sido incapaz de aprovecharlo el Barça, con un Lewandowski excesivamente lento. Y poco a poco, las buenas intenciones se han ido diluyendo. Muchos problemas para crear ocasiones y solo dos remates altos de Gündogan y Raphinha como triste bagaje ofensivo azulgrana en la primera mitad.

Los ucranianos, en cambio, sí han sido capaces de acercarse a la portería de Ter Stegen con peligro con contragolpes rápidos y fáciles que han hecho daño a la desguarnecida defensa azulgrana. Araujo y Christensen, que muchas veces han debido enfrentarse a acciones de uno contra uno, han tenido trabajo y Ter Stegen ha salvado el gol en el minuto 14 a remate de Matviyenko. No lo ha podido hacer en el 40, cuando un centro desde la derecha del ataque del Shakhtar lo ha rematado Sikan de cabeza superando a Christensen y Ter Stegen.

Ni con cambios

La dinámica del partido no ha cambiado en los primeros minutos de la segunda mitad, en los que el Shakhtar no ha ampliado su ventaja solo porque Ter Stegen ha estado acertado y bien colocado ante los remates de Gocholeishvili y Sikan. Así que Xavi no ha esperado ni un cuarto de hora para hacer un cambio a la americana. No le gustaba nada o que estaba viendo y ha introducido cuatro relevos. Balde, Lamine, Joao Félix y Pedri han sido los futbolistas elegidos por el técnico para intentar cambiarle la cara al partido.

Los cambios se han notado en un primer momento. Nada más salir, Lamine ha desbordado por la derecha, pero Joao Félix ha estado impreciso en el remate. El Barça, poco a poco, ha ido encerrando al Shakhtar en su área, moviendo el balón de lado a lado pero con excesiva lentitud y sin encontrar un resquicio por donde penetrar en la ordenada defensa ucraniana.

La desesperación, con el paso de los minutos, se ha ido apoderando de los jugadores del Barça, que se han visto incapaces de inquietar a Riznyk ni por juego ni por coraje ni por fe. De hecho, la cosa podría haber sido peor si hubiese sido válido un gol de Newerton en los minutos finales anulado por un fuera de juego de escasos centímetros. La clasificación deberá esperar y llegará, aunque lo más preocupante en estos momentos es el juego del equipo.