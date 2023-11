Belén Toimil, siete veces campeona de España de lanzamiento de peso -cuatro al aire libre y tres en pista cubierta- sufrió acoso en el colegio y el instituto, una situación que logró cambiar a través del atletismo, un deporte que le hizo ver la vida desde otra perspectiva, cambiar de amistades y realizarse como persona. Así lo relató en una charla difundida por el Tour Universo y Mujer.

La atleta de Playas de Castellón, de 29 años, es la gran referencia del lanzamiento de peso español y desde el 29 de junio de 2021 posee el récord nacional de su especialidad con 18,80 metros, conseguido en Castelló. Su exitosa vida profesional como atleta contrasta con lo que vivió en el colegio y en el instituto cuando residía en Mugardos, una pequeña localidad de 5.000 habitantes cercana a Ferrol. «Los años en los que estuve en el colegio y en el instituto no me llegué a sentir cómoda. Entre que era gordita, una chica grande, se metían conmigo y me llamaban foca o gorda. Era algo hasta que no salí de ese ambiente no me di cuenta de que no era algo normal», desveló.

El deporte

«Lo había hablado con la orientadora del instituto. No hubo un enfoque concreto, se dejaba pasar. Me refugié en el deporte y me ayudó. Me gustaba mucho Educación Física, y destacaba en las pruebas de velocidad, era muy potente y muy rápida, y cuando probé el lanzamiento de peso me enganché. Esos mismos compañeros que estaban en la misma clase veían que destacabas en algo y yo pensaba ‘fastídiate’. Hacer deporte me ayudó a que no me calara o afectara tanto como podría haberlo hecho», manifestó.

«En 4º ESO el cambio fue brutal. Todos entrenábamos a las mismas horas, íbamos a clase a las mismas horas y fuimos una piña. Nos apoyamos entre nosotros. No había bullying, nadie se metía con nadie. Hice muchas amistades y fue lo mejor que pude hacer», apuntó la atleta gallega, para la que las «redes sociales son dinamita».

El peligro de Internet

«Le estás dando voz e importancia a una persona que puede estar en su casa tuiteando o escribiendo cualquier chorrada y que piensa que tiene el derecho de meterse con otra persona y ser intolerante. Internet puede hacer mucho mal si no se utiliza con cabeza», señaló.

Toimil ha ido «viendo que cada vez más chicas están más orgullosas del cuerpo que tienen», algo que la «parece maravilloso». «Ese es el objetivo. Si por un poquito he podido contribuir, yo contenta. A mi yo de pequeña le diría que no tenga miedo de ser ella misma, de hacer lo que le gusta y sacar partido de las capacidades y virtudes que tiene. El hecho de seguir, cambiar de ambiente, me ha dejado ser quién soy», confesó.

Uno de los mejores recuerdos como atleta es cuando compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. «Cuando pisé el estadio olímpico me eché a llorar. Fue la culminación de todos esos años de esfuerzo y todo lo que había trabajado. Había sido duro pero había valido la pena», concluyó.