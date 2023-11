Alex Berenguer decidió en el minuto 98 y de penalti un partido loco entre Athletic y Celta en San Mamés, un choque que abrió la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que terminó 4-3 y tuvo de todo, desde siete goles a dos penaltis, pasando por numerosas revisiones de VAR hasta acabar decidiéndose en la última jugada.

Se puso por delante dos veces el Celta con sendos disparos lejanos de Iago Aspas y el marfileño Jonathan Bamba, éste después del empate a uno de Oihan Sancet, aprovechando un balón suelto en el área visitante a centro de Nico Williams.

Gorka Guruzeta empató, a pase de Nico, al final del primer tiempo y completó la remontada al inició del segundo, tras un disparo de Nico rechazado por Vicente Guaita, y Jorgen Strand Larsen puso el 3-3 a placer tras un servicio de Aspas en una contra.

Y aún pudo marcar el Celta el 3-4, en un penalti por mano de Guruzeta, pero en el duelo de internacionales Unai Simón se impuso a Aspas con un estirada para despejar el balón junto al palo. No marcó eL conjunto celeste desde los 11 metros, pero sí lo hizo el rojiblanco. En concreto Berenguer, tras falta máxima por mano de Oscar Mingueza.

✋🏼 ¡Para el penalti Unai Simón y ruge San Mamés!



🤯 ¡Esto está siendo una locura!



🦁 ATH 3-3 CEL 🔵



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/mUMXrxccFz — GOL PLAY (@Gol) 10 de noviembre de 2023

Con esta victoria el Athletic se apuntala en posiciones europeas y se acerca provisionalmente a las de Liga de Campeones, mientras que al Celta la derrota le mantiene en su crisis y en puestos de descenso.

De inicio, Rafa Benítez se vio obligado a cambiar el doble pivote por la sanción del peruano Renato Tapia, expulsado ante el Sevilla, y unas molestias musculares a última hora de Hugo Sotelo, y Ernesto Valverde repitió el equipo del 2-3 en Villarreal.

El choque arrancó ya frenético con dos llegadas, una a cada área, de Nico en el minuto 2 a centro de De Marcos y Bamba en el 4 tras una gran diagonal de Beltrán.

Pareció frenarse un poco el choque en el resto del primer cuarto de hora, pero que va. Un remate de Guru a centro de Nico abrió una sucesión de ocasiones, la mayoría del Celta, que derivó en un primer tanto de Aspas anulado por fuera de juego. El '10' celeste había recogido el rechace a un paradón de Unai Simón a disparo de Larsen.

No se quedó contento el 'Principe de las bateas', que marró una vaselina que se le fue muy por encima de la meta local. Pero a la tercera no falló el capitán celtiña, que, tras cuerpear a Paredes, enganchó un disparo con rosca de fuera a dentro desde 20 metros al que no pudo detener Simón.

Antes, el Athletic ya dispuso de dos buenas ocasiones pero ni Guruzeta ni Sancet fueron capaces de responder a la altura de los buenos centros de los Williams.

Tras el 1-1, los leones pusieron cerco a la meta de Guaita, pero no parecía que Sancet tuviese su día en el área. Pero era una idea equivocada, ya que en un centro de Nico, que tocó en Mingueza y fue mal despejado por Starfelt, cuerpeado por Vesga, permitió al '8' internacional empatar el partido.

Le duró poco la alegría a la entregada grada local, ya que, en otro gran disparo desde la frontal, y a la derecha de un batido Simón, Bamba firmó el 1-2.

Y tampoco fue suficiente porque el Athletic no varió su idea, insistió en el abordaje y, después de una diagonal de Nico que frenó Guaita, obtuvo el 2-2 en la última jornada de una larga -duró 50 minutos- primera mitad.

No variaron las cosas tras el descanso porque el Athletic salió a degüello y encontró rápido el 3-2. Pareció tenerlo hecho Nico, que remató fatal otro buen centro de De Marcos, pero lo logró Guruzeta a su estilo, es decir, adelantándose a la defensa tras otra gran jugada de Nico.

Sancet pudo marcar el 4-2 rematando muy alto otro centro de Nico, pero lo que llegaron fueron dos goles del Celta. El primero anulado a Larsen por un nuevo fuera de juego y el segundo válido, también de Larsen, a pase de Aspas tras una buena contra viguesa.

Pudo lograr el Celta el 3-4 en un penalti por mano de Guruzeta que revisó el VAR, pero el ajustado disparo de Aspas, en el minuto 72, lo detuvo Simón mostrando sus galones de titular internacional.

También tuvo sus ocasiones en el asedio final el Athletic, de Sancet y Dani García, pero acabó decidiendo de penalti tras una mano de Mingueza en una posición sin peligro.