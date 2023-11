La nueva polémica en el fútbol sala de Castellón

Diez clubs de fútbol sala de la provincia de Castellón han remitido una carta a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para quejarse de la nueva normativa adoptada por esta última, en materia de restricción de entrenadores.

Castellón FS, CD Mágic Castellón, CD Vallsala, CD Vinaròs FS, CFS JPM Burriana, CFS Navarti At. Onda, CFS Promesas Benicarló, Vila-Sport FS, FS Peñíscola y L’Alcora FS han escrito un comunicado oficial conjunto donde lamentan la nueva situación planteada por la FFCV, por la que un técnico de un club no puede dirigir a más de un equipo por entidad. Además, en el supuesto de no poder asistir a un encuentro, ningún otro entrenador del club puede sustituir a su compañero por dicho motivo.

Así, piden que sea «posible la libre asignación de entrenadores y delegados a cualquier equipo del club, ya que si se tiene lo requerido en cuanto a titulaciones y permisos, entendemos que todos forman parte del club, y que sea éste el que asigne como mejor le venga a cada uno en cada partido».

📣 La FFCV convoca a todos los clubes a una reunión explicativa y aclaratoria sobre la situación actual de las licencias de entrenadores



🗓️ Jueves 16 noviembre - 19h

13 de noviembre de 2023

La citación

La respuesta de la FFCV ha sido convocar una reunión para este jueves, 16 de noviembre (19.00 horas), con el fin de «explicar y aclarar la situación actual de las licencias de entrenadores». Además, la convocatoria añade que tiene por objetivo «proponer las soluciones más adecuadas para el buen funcionamiento de las competiciones».