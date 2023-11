Servigroup Peñíscola (Primera División) y Playas de Castellón (Segunda División) llegan a este fin de semana con urgencias.

Servigroup Peñíscola

No habrán pasado ni 72 horas desde que perdió contra el Cartagena y el Servigroup Peñíscola ya estará jugando de nuevo un nuevo partido de liga. La locura de mes de noviembre, repleto de partidos, continúa este sábado para el equipo del Baix Maestrat, visitando la pista del Jaén Paraíso Interior (18.00 horas).

Es un duelo de importancia para ambos equipos. El Jaén quiere escalar posiciones, ya que cada vez falta menos para el final de la primera vuelta y está fuera de los ocho primeros, que dan acceso a la Copa de España, torneo que los jienenses ya han ganado tres veces. El Peñíscola pretende romper una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, midiéndose en los últimos cuatro contra casi todos los equipos más potentes de la liga.

Tampoco será un envite sencillo para los peñiscolanos. El Jaén, en el Olivo Arena, con el apoyo de su afición, es uno de los rivales más duros de batir. Es el equipo que menos goles lleva encajados (24 en 10 partidos) y cuenta con jugadores de talla como Mati Rosa, Alan Brandi, Míchel y Chino.

La carga de encuentros que lleva el Peñíscola también está condicionando al equipo. El técnico, Santi Valladares, es realista con la situación: «No estamos en el momento más óptimo de la temporada». El calendario no está ayudando a sus jugadores a poder recuperarse de los esfuerzos jugando tan seguidamente.

«Son mucha carga de partidos contra rivales que te exigen mucho. Intentamos hacer las rotaciones y jugar con todo lo que tenemos, pero no es suficiente. Aunque este mes no hacemos mucho desgaste en entrenamientos, porque no hay tiempo y básicamente entrenamos el ataque de cinco, defensa y estrategia, sí que es cierto que todos los rivales a los que nos hemos enfrentado, te exigen mucho en ataque y en defensa. Eso, quieras o no, va haciendo mella en las piernas»

La expedición del Peñíscola viaja a Jaén al completo a excepción de Cristian Paul Molina. Y es que al acabar el partido en Jaén, el equipo no regresará a Peñíscola y ya emprenderá camino hacia Ceuta, donde vuelve a jugar el martes, en la Copa del Rey.

Playas de Castellón

El Playas de Castellón recibe la visita del Ibiza Gasifred en la jornada novena en Segunda División. Al equipo de la capital de la Plana no le vale otra cosa que no sea la victoria para acercarse a la zona de permanencia, en un duelo que comenzará a las 17.30 horas de este sábado en el Ciutat de Castelló.

Muy necesitado de puntos afronta el partido el Playas. El empate en el episodio anterior en la pista del Real Betis B, un rival directo, no fue un buen resultado. El triunfo del Melistar en su compromiso dejó al conjunto de Castellón más lejos de la salvación. Con solo dos puntos logrados, se encuentra a seis de los puestos de fuera del descenso, una distancia de dos partidos, que son mucho para un equipo que de momento no ha conseguido ganar.

Necesita hacerse fuerte en el Ciutat de Castelló y conseguir el mayor número de victorias posibles, si no quiere verse más descolgado en la clasificación. Ganar el primer partido de la temporada podría suponer un cambio de dinámica y un alivio para la plantilla en busca de cambiar el rumbo. Es fundamental para conseguirlo mejorar en el aspecto ofensivo. A los jugadores de Manuel Collado, Manolín, les está condenando su falta de acierto cara al gol.

El Ibiza es un equipo que ascendió a segunda al finalizar la temporada pasada. Se encuentra en mitad tabla, en una cómoda novena posición con 12 puntos, siete puntos por encima del descenso. El club balear tiene en sus filas jugadores con experiencia en la categoría como Adri Orellana, Buitre o Lucas Francini. Uno de sus guardametas es Marcos Ferreyra, que defendía el curso pasado la portería castellonense.