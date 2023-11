El seleccionador español, Luis de la Fuente, valoró en rueda de prensa la victoria de la Roja frente a Georgia por 3-1, que le clasifica para la Eurocopa 2024 como primera de grupo; así como la grave lesión que ha sufrido Gavi en la rodilla derecha.

"Vamos a esperar a que se le hagan pruebas y que confirmen o no la gravedad de la lesión. El jugador está tranquilo. Es la victoria más amarga y más duro que he vivido en mi vida. La mía y la de todo el cuerpo técnico. Expectantes de saber el diagnóstico definitivo. Se ha ido para Barcelona para hacerle pruebas y esperemos que sea lo menos posible", ha expresado el seleccionador nacional en los micrófonos de La1.

"Es un momento muy difícil y duro para el jugador, el FC Barcelona, la selección española. Parecía que hubiésemos perdido. Estamos destrozados. El fútbol tiene estas cosas y es una actividad de riesgo, esta es la parte fea. Son incontrolables. Lo lamento muchísimo por el jugador. Estaba roto, destrozado. No comprendía que estas cosas le podían pasar a él. A veces pensamos que somos invulnerables, pero somos muy frágiles. Estaba dolido y triste. Ver al vestuario en el descanso... parecía un velatorio", ha ampliado en la rueda de prensa.

También ha querido matizar sobre que "no tenía que ver el golpe anterior, ha sido al pisar en un control que ha pisado más y se le ha ido la rodilla. No tenía nada que ver la primera jugada con la segunda". Si los pronósticos se cumplen, se perdería el resto de la temporada, incluida la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. "Ha sido un accidente, venía de no jugar el fin de semana, venía fresquísimo. Si le hubieséis visto el viernes, quería entrenar con los que no jugaron. La idea es que no jugara los 90 minutos. Le podría haber pasado a cualquier otro jugador. Los calendarios son los que son y tenemos que jugar con ellos, ya se saben al comenzar la temporada", ha argumentado De la Fuente.

Las notas y su renovación

Ya sobre lo que respecta a lo meramente deportivo que se ha visto sobre el césped del José Zorrilla, De la Fuente ha analizado el encuentro de la siguiente manera: "Hemos llevado la iniciativa, pero no es nada fácil ganar. Por eso hay que dar valor al 1-7 que logramos en Georgia, donde conseguimos la perfección. Estamos satisfechos porque nuestro plan de partido se ha cumplido".

La selección española logra el billete hacia la Eurocopa 2024 como primera del grupo A y 21 puntos, en los que se contabilizan siete victorias y una derrota. Preguntado sobre qué nota se pone en esta serie de ocho encuentros, los últimos del 2023, comentó: "Pongo un sobresaliente a los jugadores, casi una matrícula de honor, y estoy feliz de colaborar con ellos en la forma tan brillante que hemos conseguido la clasificación para la Eurocopa".

Por último, también fue cuestionado por su renovación, como viene siendo habitual en todas las comparecencias del seleccionador. "Estamos muy tranquilos. Es momento de descansar. Seguro que llegará el momento oportuno para hablar de mi renovación. Cuando hay dos partes que se quieren entender, se entenderán. Yo estoy muy contento con la Federación y espero que la Federación lo esté con mi trabajo", concluyó.