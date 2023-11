La 11ª jornada del Grupo VI de Tercera Federación se saldó con un triunfo importante, el del Castellón B en el campo del Torrellano, las tablas en el duelo entre provinciales que midió a Burriana y Roda, además del empate del Villarreal C ante el Jove Español, y la derrota del Soneja frente al Castellonense a domicilio.

El triunfo del filial orellut provoca que el conjunto de Alejandro Jiménez salga de los puestos de descenso a Lliga Comunitat, zona pantanosa a la que cae el Villarreal C. Por su parte, Roda y Soneja, con 16 puntos, son los que están mejor clasificados, a un punto de los puestos de promoción de ascenso a Segunda Federación, en cambio, la escuadra burrianense se mantiene en la zona media aunque con solo dos puntos de ventaja en relación al descenso.

Villarreal C 1-0 CF Jove Español

No pudo el Villarreal C con el Jove Español en el Mini Estadi en un partido que duró 101 minutos, pero aunque se hubiese prolongado al 121 igual todo hubiera acabado con el empate a uno. Quiso y no pudo el filial amarillo, voluntarioso y peleón, que chocó contra un áspero rival que, en la segunda parte, probó una retahíla de interrupciones que no dieron continuidad al partido. El escurridizo extremo asturiano Christian Ferreres adelantó a los amarillos y después un ex de la cantera grogueta, Antonio Lara, de falta directa, puso unas tablas en el marcador en el minuto 35. Luego ya no hubo manera de volver a perforar la portería alicantina.

Torrellano 1-2 Castellón B

El CD Castellón B se impuso al Torrellano a domicilio con remontada incluida. El encuentro no comenzó de forma positiva para lo de la capital de la Plana, y es que Palmera avanzó a los locales cuando apenas se llevaban disputados tres minutos de juego. Sin embargo, el equipo ilicitano se quedó con diez jugadores en el 37’, debido a la expulsión de Fidel. Este nuevo escenario dio alas a un Castellón B que ya fue a más con once para once. En el minuto 11 de la segunda parte Pepe Getino igualó la contienda y, ocho después, Rognny consumó la remontada para los albinegros, que con este triunfo abandonan los puestos de descenso.

UD Castellonense 2-1 CD Soneja

El Soneja no pudo sacar nada positivo en su visita al Castellonense. Tras una primera parte sin goles a los cinco minutos de la reanudación Albertó inauguró el marcador para los valencianos. Casi sin tiempo para reponerse llegó el segundo tanto, obra de Luis García. En poco tiempo se le puso el duelo muy cuesta arriba al cuadro dirigido por Ramón Llopis. Pero se le puso el ojo a la yegua en el 63’, cuando Silvestre fue expulsado dejando a la escuadra del Alto Palancia con diez futbolistas. Pese a todo, el Soneja no se vino abajo y recortó diferencias por mediación de Traver. Pese a la inferioridad numérica el cuadro de El Arco llegó a disponer de ocasiones para, al menos, arañar un punto en el campo del Castellonense.

CD Burriana 0-0 CD Roda

Sin goles y casi sin fútbol. El derbi entre el CD Burriana y el Roda se saldó con un empate sin goles en un choque marcado por la espesa niebla, que obligó a pasar el partido durante 15 minutos, incluso poniendo en entredicho su desarrollo.

En el primer tiempo el equilibrio fue la nota predominante, equilibrio y la poca profundidad de ambas escuadras, y es que ni celestes, ni gualdinegros fueron capaces de generar peligro, pese a ello los visitantes fueron de menos a más. Solo en la recta final del primer acto se acercó de forma incisiva el Roda, con un remate de Marc Cosme que sacó el meta Héctor, y a renglón seguido Perotti protagonizó la réplica, pero su remate no encontró portería.

Tras el descanso, la segunda mitad se retrasó 15 minutos debido a la intensa niebla. En la reanudación Montoliu rozó el gol pero más clara fueron las oportunidades un Roda que primero se encontró con Héctor y posteriormente con el poste. En la recta final el cuadro local metió una marcha más y se volcó en ataque en busca de un gol que no llegó, debido a la solidez defensiva rival.

