Exagerando un poco, tampoco mucho, se podría decir que Rodrygo llegó a Cádiz hecho un cromo. Esperaba el brasileño arrancar el partido de este domingo en el banquillo, en un rol de solución de emergencia, y él lo asumió hasta con alivio. "Me dolía la rodilla, también me dolía un diente...", confesaba después del duelo en Real Madrid TV, el único micrófono al que atienden los jugadores blancos tras los partidos por su guerra eterna con LaLiga de Javier Tebas. Aunque formalmente, y durante algo menos de un mes, el archienemigo de Florentino Pérez ya no es su presidente.

Pero esa es otra historia. Esta va de cuando "20 minutos antes de salir a calentar", Ancelotti le dice a Rodrygo que Brahim estaba indispuesto ("ha tenido un problema intestinal y no podía jugar", resumía el italiano) y que tenía que jugar él. "Me tocó jugar y ha salido bien", decía el protagonista, con esa naturalidad tan suya, todavía en las tripas del Nuevo Mirandilla, escenario de una nueva goleada blanca. Rodrygo cambia de rol Hay que recordar, lo dijo él, que Rodrygo quiere "mucho" a su entrenador y que, se supone, hay algo de recíproco en esa suerte de amor. Y le quiere más ahora que, más por las circunstancias, tiene pinta de que Rodrygo va a estar unas cuantas semanas sin jugar de delantero centro, porque la baja de Vinicius abre las puertas de la titularidad a Joselu y le deja a él el rol de agitador desde la banda, ese que tanto le gusta. Hace ahora un mes, Rodrygo se quejó precisamente de eso, de tener que jugar de delantero centro, porque no es su posición predilecta. Formuló la queja con un gol y una asistencia en su registro y en estas cuatro semanas ha sumado seis tantos y cuatro pases de gol. En los tres últimos partidos del Real Madrid, ha participado de manera directa, en nueve goles. En Cádiz, en concreto, marcó dos y le sirvió el tercero a Bellingham. Rodrygo, en algún momento, de estas semanas, ha hecho clic, entrando en una fase de la temporada en la que todo le sale. "En el primer gol no tenía mucho que hacer, no tenía salida. Intenté el caño, salió bien y ya tuve tiempo entonces de patear", explicó sobre el tanto inicial, evidenciando que él también tiene esa sensación de que le sale todo. Ancelotti: "Tuve un poco de suerte" "Quería darle descanso, porque sólo llevaba un entrenamiento tras un viaje muy largo. Ha salido bien, tuve un poco de suerte con eso", reconocía Ancelotti sobre su pupilo más aplicado en estas últimas semanas, incluso superando a un Bellingham que en Cádiz alcanzó los 15 goles esta temporada (uno de ellos con Inglaterra), igualando el mejor registro de su carrera en un curso. Dos garantías en unos momentos de incertidumbre por las abundantes lesiones que acumula el Real Madrid. En esa línea, Ancelotti dijo que confía en recuperar esta semana a Kepa y que Modric, que se retiró cojeando, solo tiene una sobrecarga en los isquiotibiales que no debería revestir mayores complicaciones.