La Gala de l’Esport a Borriol va néixer amb l’objectiu de donar visibilitat als esportistes locals, recolzar-los i animar-los a que continuen practicant la seva disciplina esportiva, agrair-los públicament que representen a la vila de Borriol allà on tinguen competició. I, el més important, reconèixer tot l'esforç que fan per tal de

compaginar els estudis, el treball i la família amb la pràctica de l’esport.

L’any passat, en acabar la gala molta gent es va quedar sorpresa, ja que mai s’havien parat a pensar la quantitat d’esportistes borriolencs que hi han, no sabien el gran nivell esportiu que n'hi ha a Borriol; i, a més, el que més els va cridar l’atenció és la gran quantitat de modalitats esportives que es practiquen. És per aquest motiu, que l’Ajuntament vol fer aquest reconeixement públic a totes i tots els esportistes borriolencs, pel seu esforç, dedicació, implicació i sobre tot motivació. L'alcalde, Héctor Ramos; i el Regidor d’Esports, Cristià Linares, han fet possible esta nova entrega.

ATLETISME

Fernando Ruiz Sánchez (Independent)

Marc Pallarés Pruñonosa (Playas de CastellóN)

BÀSQUET

Noa Balaguer Barba (Nou Bàsquet Femení Castelló)

Pere Balaguer Barba (Amics del Bàsquet Castelló)

CICLISME

Vera Valero Pauner (Universitat Politècnica de València (2024) I Teika Granja-Rinya (2023)

CURSES - CURSES PER MUNTANYA - CANICROSS - TRAIL

Alberto Zahonero Moreno (Club de Muntanya Corre i Canya)

Ana Luis Vicent (Club Muntanyer La Pedrera)

Inés Balaguer Pallarés (Club Muntanyer La Pedrera)

Julia Reyes Benítez (Club Muntanyer La Pedrera)

Lia Balaguer Castelló (Club Muntanyer La Pedrera i Canicross Sacavi)

Maria Safont Trujillo (Running Moro i Lurbel Team

Sheila Carbó Gironda (Independent)

FRONTENIS

Eva Soler Herrero (Club Frontenis Castelló)

FUTBOL

Marc Solera Garcia (Club Deportivo San Lorenzo)

Natàlia Soler Herrero (Club Deportivo San Lorenzo de Castelló)

Román Calpe Pérez (Sporting de Castelló)

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Leire Escribano López (Clubs Gimnàstic La Plana)

GOLF

Jorge Ferrando Puchol (Mediterráneo Golf)

Rocío Ferrando Puchol (Mediterráneo Golf)

Vicente Ferrando del Río (Mediterráneo Golf)

HOQUEI

David Ros Bouché (HC Rubí Cent Patins, Barcelona i selecció espanyola)

Josep Pallás Gil (Club Patinatge Borriol)

NATACIÓ

Lucía Beltrán Dalmau (Club de Natació Castalia Castelló)

PILOTA VALENCIANA

David Sales Rodríguez (Club de Pilota valenciana Borriol)

TRIATLÓ

Lola Cumba Renau (Club Triatló TriTrail Castelló)

Vega Sos Falomir (Club Triatló TriTrail Castelló)

Homenatges especials

Aquest any són per al Club Pilota Valenciana de Borriol, el qual està format per les següents seccions o

categories:

Els Amateurs:

Leví Rull

Alberto Meseguer

Carlos González

Iván Valero

Damian Brajkovic

Jose Luis Sales

Rubén Sales

Iván Sales

Miguel Angel Sales

David Sales

Escola de Pilota Valenciana:

Gala Brajkovic García

Alberto Salvado García

Martin Selva Ramos

Hugo Esteve Rubio

Eiden Martínez Sotomayor

Felipe Fullera Melero

Enzo Morón Vayo

Pedro Frias Cotillas

Jordi Mayo Camino Del Pozo

Martí Belenguer Agut

Álvaro Alcaide Navarro

Cristóbal Campos Olucha

Adrián Campos Olucha

Enzo Zurano Vicent

Artai Álvarez Cantero

Futbol Sala Femení Acrópolis Women:

Carla Rosa

Julia Safont

Daniela Safont

Carmen Cabanes

Isabel Monferer

Nora Sahibi

Leire Escribano

Teressa Solis

Telma Balaguer

Maria Baldayo

Carmen Baldayo

Violeta Serrano

Las Feminix

Henry Samuel Muñoz Ramirez

Leila Padilla Badenas

Alma Molina Ortega

Adriana Mª Dragusanu

Balma Barreda Alfaro

Delia Alina Mrejuica

Ana Bernat Ramón

Nayara López Cassa

Liz Daniela Grande Aluchez

Mariana Gonzalez Guzman

Pepe Portolés

Esportistes més destacats del 2023

Nadia Soto Pérez (Club d’Atletisme Playas de Castellón)

Sergio Garcia Fernández (Golf)