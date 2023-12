El entrenador uruguayo Diego Alonso terminó su andadura de dos meses en el banquillo del Sevilla después de la derrota infligida por el Getafe (0-3), en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, ya que el conjunto andaluz anunció su destitución a renglón seguido del pitido final con un escueto comunicado.

"El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro", escribió el Sevilla en su página web oficial.

Dos meses duró en el cargo el cuarto entrenador en poco más de un año en el Sevilla. Diego Alonso llegó al banquillo de Nervión a principios de octubre en sustitución de José Luis Mendilibar, el técnico milagro que resucitó la pasada campaña, cuando también se coqueteó con la zona de descenso, hasta ganar la Liga Europa.

El mal inicio de la presente temporada condenó al técnico vasco pero Diego Alonso fue destituido este sábado con el Sevilla en 16 puntos, pegado a la zona de descenso. El uruguayo no celebró ninguna victoria en LaLiga EA Sports y solo ganó para avanzar dos rondas de Copa del Rey ante equipos de inferior categoría.

Así, un Sevilla que no vence en Liga desde el 26 de septiembre ante el colista Almería busca un nuevo técnico en la deriva del último año. El pasado curso no convenció el inicio de Julen Lopetegui y la llegada de Jorge Sampaoli fue también un fracaso que salvó Mendilibar, pero Diego Alonso no tuvo ese efecto.

"Hemos destituido a Diego Alonso. Con todo el dolor de nuestro corazón. Creo que ha habido muchas circunstancias que no han sido acordes al trabajo realizado y esto no ha ido acorde a los resultados. Desgraciadamente en esto del fútbol lo primero que se rompe es el entrenador", explicó el director deportivo del Sevilla FC, Víctor Orta, a los medios del club.

La derrota ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán detonó la marcha de un Diego Alonso que no llegó a cuajar en estos dos meses, en los cuales se consumó también la eliminación en Liga de Campeones y sin acceso a la Liga Europa para el siete veces campeón.

"Desde mañana ya intentaremos trabajar para incorporar un entrenador cuanto antes para el partido del Granada. Ya solo pensamos en devolver a la senda de las victorias a este equipo que lo intenta y que no termina de encontrar los resultados", añadió, lamentando los resultados y dando gracias al uruguayo.