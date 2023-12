Hay muchas maneras de empezar un año. Cambios laborales, personales o sociales, nuevos propósitos, ideas por cumplir. O todo ello junto. Si a eso le juntamos discutir sobre el futuro del fútbol con el presidente de LaLiga o verse salpicado por una de las canciones del año, protagonizando las críticas de una de las mayores estrellas mundiales de la música, queda claro que Gerard Piqué tuvo un inicio de año entretenido.

Lanzada el 12 de enero, la 'session' de Shakira con Bizarrap llenó horas de televisión, páginas de revistas e hilos de Twitter y ha sido una de las canciones más escuchadas del año en Spotify y YouTube. Un éxito que sonó en todas las fiestas mezclando la electrónica con la 'tiraera' (o 'diss', en la tradición del hiphop), repleta de ataques directos a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía. Ese "las mujeres no lloran, las mujeres facturan" fue solo la primera parte de una serie de referencias que le ha dedicado la artista colombiana en sus canciones a lo largo de 2023, desde el "tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven" en 'TQG' hasta el "dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura" de 'El Jefe'.

Cualquier otro, ante este tipo de exposición mundial, habría intentado pasar desapercibido hasta que pasase la tormenta. No así Piqué, acostumbrado desde su época de futbolista a estar, incluso a colocarse a propósito, en el centro de las polémicas. Si cambió un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio, qué mejor manera de celebrarlo que llegando con uno de esos coches y usando uno de esos relojes para promocionar su nuevo invento: la Kings League.

Una "revolución" para el futbol

La competición con reglas propias y adaptadas a las redes sociales daba sus primeros pasos en esas semanas y arrasaba en Twitch, con medias de audiencia que no ha vuelto a recuperar desde entonces. Convencido de que el fútbol necesitaba "una revolución" para acercarse a un público más joven, se juntó con 'streamers', 'influencers' y exfutbolistas para un producto que empezó por todo lo alto pero que ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo y la concatenación de competiciones, aunque no va a parar: ya está anunciada la temporada y los mercados de fichajes de 2024, el inicio de la versión americana y el primer "mundial".

Pero no solo ha conseguido miles de seguidores, decenas de patrocinadores o llenar estadios como el Camp Nou o La Rosaleda, también le ha generado un continuo feudo con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que empezó el año asegurando que la Kings League, aunque le gustase, es un "circo": "Es como si nos comparan que Pasapalabra puede competir con LaLiga". Primer error de Tebas: darle munición a Piqué para promocionar su producto. Una oportunidad que no ha soltado durante meses, invitándole a las finales en el Metropolitano en julio o anunciando el regreso de la competición en septiembre con el vídeo de enero.

Todo apunta a que el hacha de guerra se enterró a finales de noviembre, cuando en la entrega de los premios Ondas a la Kings League uno de los presidentes, el 'youtuber' Spursito, le mandó un recado a Tebas y el dirigente respondió dando su "merecido reconocimiento" a los equipos y a su "inventor e impulsor": "Que continúe el circo".

Su pelea con Andorra

Al fin y al cabo, Tebas es el dirigente de la competición en la que el catalán tiene otra de sus apuestas, el FC Andorra. Un equipo que consiguió un ascenso admnistrativo a Segunda B en 2019 y en la temporada 2022/23 debutó en Segunda División. Otra empresa y otro motivo para aparecer bajo los focos. El Gobierno andorrano pretende que el Estadi Nacional pase a ser un campo polivalente y no renovó el convenio, por lo que el terreno de juego dejará de cumplir las condiciones de LaLiga. "Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que marcharnos y cambiar el nombre del club", criticó Piqué. No está muy claro que pasará, pero a finales de junio de 2024 deberá buscar una nueva casa y de momento no hay opciones en el país pirenaico.

Parece que en el circo de las empresas de Piqué crecen los enanos. Desde los problemas con la Copa Davis, que su empresa Kosmos dejó de organizar a principios de año y cuyo cambio de formato ha provocado críticas de los profesionales ("Has matado uno de los pilares de nuestro deporte"), hasta su acuerdo con la RFEF de Luis Rubiales para llevar la Supercopa a Arabia Saudí.

También ha vivido un año tumultuoso su otra apuesta junto a Ibai Llanos, el equipo de 'esports' KOI, que se alió con la empresa Infinite Reality para entrar en la liga europea del videojuego 'League of Legends' y que tras una serie de problemas y rumores de impagos ha roto el acuerdo y ha dejado las competiciones a la espera de una refundación a principios de 2024 que podría incluir a otros equipos y un cambio de nombre. Un año que igual empieza con una nueva apuesta, pues el luchador de la UFC Ilia Topuria asegura que estuvo hablando con él "a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España".

Aunque nunca fue un futbolista más, su abrupta retirada a finales de 2022 era solo un anticipo de que tampoco seguiría los pasos de la mayoría de sus compañeros de profesión, que prefieren alejarse de los focos o comenzar una futura carrera en los banquillos. Pero Gerard Piqué ha aparecido en estadios repletos, titulares de prensa, comentarios de redes sociales, tops de Spotify o tribunales de Justicia, todo ello sin tocar un balón. Hasta tal punto que ha dejado de lado que fue uno de los mejores centrales de su generación, pieza clave del mejor Barça y la mejor selección española de la historia.