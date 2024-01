Así será la Supercopa Comunitat de fútbol sala en Peñíscola

El año 2024 arranca con un título en juego para el Servigroup Peñíscola FS. El club del Baix Maestrat no quiere fallar en esta primera gran cita que, además, disputará en el Municipal peñiscolano ante su afición. Y es que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) decidió que fuera Peñíscola la sede de la fase final de la novedosa Supercopa Comunitat Valenciana, que viene enfrentando a los siete mejores equipos federados del territorio valenciano y el campeón de La Nostra Copa de la pasada temporada 2022/23. Los equipos que superaron la fase de grupos y lucharán por alzarse con el título son el Servigroup Peñíscola, Sporting La Nucía, Family Cash Alzira y el Picassent FS.

La final a cuatro comenzará la tarde del Día de Reyes a las 17.30 horas. El anfitrión, el conjunto peñiscolano, se enfrentará al Sporting La Nucía en un encuentro en el que parten como claros favoritos al enfrentarse a un equipo que milita en Segunda División B. El mismo día, pero a las 20.00 horas, se disputará la segunda semifinal entre el Alzira y el Picassent. El club alzireño, de Primera División como el Peñíscola, también parte con la vitola de favorito contra otro equipo de Segunda B.

Los dos conjuntos que ganen sus respectivas semifinales jugarán el domingo, a partir de las 12.00 horas, la final por el título. Si se cumple la lógica, Peñíscola y Alzira deberían ser los que compitan por el primer título en juego de la temporada aunque no hay que descartar que alguno de los otros dos equipos de categoría inferior dé la sorpresa como ya ocurriera en la fase de clasificación.

Solo un provincial

No estará en la Final Four el Playas de Castellón, que dejó al Peñíscola como único representante provincial en esta competición de reciente creación. El equipo que dirige Manuel Collado llegó a la última jornada de la fase de grupos jugándose la clasificación con el Picassent y los valencianos dieron la sorpresa, eliminando al equipo de la capital de la Plana, que se encuentra una categoría por encima, concretamente en Segunda División, aunque esta temporada no está siendo su mejor temporada y los castellonenses son colistas con seis puntos en 14 jornadas.

Entradas a la venta

Las entradas para esta Final Four de la Supercopa Comunitat Valenciana que se disputa este fin de semana en el Municipal de Peñíscola están a la venta en marcaentradas.com. El acceso para cada día de competición tiene un coste de 10 euros, mientras que el abono completo para disfrutar de los tres partidos es de 15 euros. Dado al gran ambiente de fútbol sala que hay en el municipio, se espera una buena entrada en las dos semifinales y, sobre todo, en la final del torneo.