Los 299 km de la cuarta especial del Dakar, entre Al Salamiya y Al-Hofuf, que cerraban la semimaratón, no han deparado grandes sorpresas entre los favoritos de coches, aunque sí han servido para consolidar la candidatura del héroe local Yazeed Al-Rajhi (Toyota). El saudí ha sido segundo en la etapa, que ha ganado Sébastien Loeb (Hunter), pero ha ampliado su ventaja al frente de la clasificación general. Carlos Sainz, segundo, ha comenzado a 29" del saudí y ha logrado salir indemne de otra difícil jornada, pero ahora está a 4:19 del liderato. Sigue por delante del pentacampeón Al-Attiyah, tercero a 11.03.

Al-Rajhi ya se veía vencedor de la etapa hasta que Loeb ha dado su 'hachazo' en el último tramo del recorrido, superando al saudí por un minuto y anotándose su 24ª victoria parcial en el Dakar. Carlos Sainz y Lucas Cruz han llegado a la meta en cuarta posición, cediendo casi cinco minutos (4:58) con el ganador.

El tándem español empezó muy bien pero se encontró con el Toyota de Dumas, que les ha obstaculizado: “Romain ha tardado mucho en quitarse, y con el polvo, yendo detrás de él, he vuelto a pinchar”, explicaba Sainz. Exigente, el madrileño ha hecho autocrítica en el vivac de Al-Hofuf: "No ha sido una buena etapa. Aunque el tiempo cedido no es mucho, podría haber sido mucho mejor".

A pesar de su malestar, lo cierto es que mantiene a raya a Al-Attiyah, que sigue a más de 7 minutos, y también ha aumentado las diferencias con sus compañeros en Audi, Ekstrom y Peterhansel. El sueco marcha cuarto, a 17 minutos del líder Al-Rajhi y 'Monsieur' Dakar baja a la octava posición, a 26'.

Jornada positiva para Laia Sanz, que ha vuelto a meterse entre los quince más rápidos con el buggy de Astara, precedida por Nani Roma (13º, con Ford).

Los 'damnificados' del día han sido Lucas Moraes y Seth Quintero. El brasileño, que abría pista por primera vez en su carrera en el Dakar, se ha perdido en los primeros kilómetros y ha cedido diez minutos en meta. Y el rookie estadounidense, la joven apuesta de Toyota en la era post-Al-Attiyah, ha sufrido una avería que le ha dejado parado en el km 68 y ha precisado asistencia, despidiéndose definitivamente de sus aspiraciones al podio.