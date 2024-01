Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de octavos de final que le medirá este jueves en el Metropolitano (21:30 horas) ante el Atlético de Madrid. El italiano comenzó advirtiendo que "voy a meter al mejor equipo posible teniendo en cuenta el cansancio" y confirmado que espera "un partido aún más complicado que el de la Supercopa, en el que el Atlético nos llevó a la prórroga, pero ahora además lo jugamos en su casa donde lo están haciendo muy bien. Este partido lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey".

El italiano habló de la negativa del Atlético a hacer un pasillo al Real Madrid como campeón de la Supercopa: "Cada uno hace lo que le da gana. Respeto la decisión de cada club, me parece perfecto. No le doy mucha importancia a lo que el Atlético no nos haga pasillo. Cuando nos toque a nosotros, decidiremos lo mejor para nosotros".

Respecto a la buena racha de su equipo, Carletto dio las claves de este éxito: "Me encanta el ambiente que hay en este vestuario y el éxito tiene que ver con este ambiente sereno, con un grupo motivado y con un fuerte espíritu de equipo. No tenemos que olvidar que el equipo está jugando un buen fútbol, sólido y que tiene las ideas claras. Estos son los componentes que te permiten tener éxito". Aún así, el técnico madridista advierte que "atravesamos una racha muy buena, pero esta racha va a parar un día y en ese momento tenemos que estar listos para salir rápido del momento difícil".

Ancelotti recordó también que "hemos tenido muchas lesiones, pero hemos aguantado porque la plantilla es muy completa y hay mucha competencia en los entrenamientos. Eso nos permite mantener una condición física buena". Momento en que el paso a elogiar a los jugadores de su plantilla. De Brahim dijo: "Ha vuelto de Milan con más conocimiento a nivel táctico y con más piernas. Es más potente, sobre todo en espacios reducidos. Además, un trabajo defensivo muy importante para nosotros en cualquier posición. Es muy completo". Mientras que de Valverde advirtió que "se está convirtiendo en un jugador indispensable para nosotros".

Las palabras de Vinicius y el respaldo a Xavi

Carlo analizó el cambio en el estilo de juego de Vinicius: "Vini está aprendiendo a jugar por dentro y eso lo hace mucho más peligroso. Es menos previsible y está combinando mejor con Rodrygo. Me ha gustado más lo que ha dicho tras el partido en la final de la Supercopa que los tres goles que marcó". A Carvajal lo calificó como "un maestro en su posición, lo dice lo que hace y todo lo que ha podido conseguir desde el 2013. Gracias a su carácter y su forma de ser ha tenido esa continuidad", y de Rodrygo apuntó que "está trabajando bien y creciendo en el equipo".

Para acabar mandó un mensaje a Xavi, que atraviesa por un momento difícil: "Respeto al máximo a Xavi y a todos los colegas. Le deseo lo mejor y que le vaya bien. Tiene todas las herramientas para hacer su trabajo. Y yo no le he puesto contra las cuerdas".