Como cada cual cuenta la realidad según la vive, Xavi Hernández siente que la suya, actualmente, es exitosa. Por más que el Barça acabe de perder un título y de mala manera ante el Real Madrid, encajando una lección como la que infligió su equipo el año pasado. El entrenador del Barça, contra la opinión generalizada del culé, visto el desigual volumen de contentos y enfadados, expuso su satisfacción por el trabajo realizado. El discurso era irrebatible.

"A mí me vinieron a buscar a Qatar diciéndome que estábamos en uno de los peores momentos de la historia del club y que el objetivo era entrar entre los cuatro primeros. Acabamos segundos. Al siguiente año (22-23), me dijeron que el objetivo era ganar la Liga, y ganamos la Liga y la Supercopa. Y el de este año es ganar títulos. Pues bien, tenemos opciones en los tres más importantes".

"Borrón y cuenta nueva"

El Barça no quiere detenerse más en el fango de la derrota de Riad. No debería. El calendario avanza. "Borrón y cuenta nueva", anunció Xavi, dando por superado el episodio y enfocándose en el futuro que empieza en Salamanca, ante el Unionistas de la Primera RFEF, con los cuartos de final en juego. Un episodio farragoso ante un rival que querrá hacer el partido de su historia, aunque peor sería medirse con uno de la misma categoría de los azulgranas. Sobre todo, por el momento de debilidad anímica y física de la diezmada plantilla.

El club tomó las medidas que estaban a su alcance para reparar el daño. Joan Laporta transmitió tranquilidad y confianza al entrenador y ayer se dirigió a Sant Joan Despí para interpelar a la plantilla. Los jugadores son los máximos responsables sobre el terreno de juego, y Laporta quiso animarles al tiermpo que les demandó su implicación para continuar luchando con todo su esfuerzo. "El presidente es el más optimista y positivo de todos, me supera incluso a mí", subrayó el entrenador antes de difundir un mensaje que pretendía derrumbar el ambiente de decepción que abruma al grupo.

"El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa" Xavi Hernández - Entrenador del Barça

"Estamos más cerca del éxito que de la derrota", anunció Xavi, que no quiso emplear la palabra fracaso. Vino a decir después el técnico que su labor se caracteriza por el éxito ya que, como ha quedado escrito, se han conseguido los objetivos trazados. Incluso el primero de este curso, que era llegar a los octavos de la Champions.

La "puñalada de Gavi"

"Si no se consiguen títulos, habrá consecuencias, también lo he dicho yo desde el primer día", asumía haciendo propio el discurso de Laporta, con quien le une su condición de culé y "el amor por el club". "Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado", garantizó. Ese momento, entiende, debería llegar a final de temporada, no después de un examen parcial y suspendido como el de la Supercopa. Xavi siente el respaldo del presidente y el de la plantilla. "El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa", rubricó, agradecido además a Pep Guardiola por el apoyo que le brindó el lunes.

Xavi tendrá que medir muy bien la dosificación de los titulares para evitar un disgusto morrocotudo en Salamanca. Aunque suene innecesario visto el desigual duelo, el conjunto azulgrana comparece lastrado con ocho ausencias: Ter Stegen, João Cancelo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi –"eso fue una puñalada al corazón, era el alma, un líder, Gavi sólo hay uno en el mundo", enfatizó con nostalgia– y Raphinha por lesión y Araujo y Lamine Yamal por sanción; el defensa por su expulsión en la Supercopa y el delantero por la que sufrió el año pasado con el juvenil. Siete jugadores del filial completan el grupo.