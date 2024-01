"Antes de que me hagáis las preguntas pertinentes me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Lo he hablado con el presidente, con Deco, con Echevarría, con Yuste. Lo tenía decidido hace tiempo. No tiene sentido continuar. Soy un hombre de club, no quiero ser un problema". Xavi claudicó tras la derrota con el Villarreal (3-5), . Solo lo sabían Joan Laporta y Deco, pero no los jugadores. Y quedan cuatro meses por delante para definir los objetivos en la temporada.

Tardó el técnico en salir a la sala de prensa de Montjuïc tras la derrota con el Villarreal (3-5), que le colocó en un trágico enero. Y no lo hizo solo sino que estuvo acompañado Nuria, su esposa, y Òscar Hernández, hermano y segundo entrenador. Trágico porque precipitó su adiós. "Es una decisión que he tomado yo", ha confesado intentando liberar de presión al entorno.

Se fue solo, sin nadie del club a su lado

Tenía contrato hasta 2025, pero decidió Xavi marcharse. Y lo hizo solo. Desamparado y huérfano. Sin ningún tipo de ayuda. Ni apoyo, más allá del que mostraron los futbolistas. Hubo una reunión con el presidente y con Deco para abordar la crisis. Antes de esa reunión no había dicho nada sobre su futuro. Después de la cumbre abandonó esa idea.

No solo perdió Xavi la Supercopa en Riad sino también la Copa en Bilbao. Y en Barcelona llegó el equipo de Marcelino y le dejó a 10 puntos del Madrid en la Liga. Tardó más de lo habitual. Mucho más. Y hasta el despacho del técnico en el Estadio Olímpico se presentaron Laporta y Deco, el director deportivo del club azulgrana. Noche de tormenta en el Barça. De viejas tormentas, tal si fuera la etapa de Núñez o de Joan Gaspart, después de encajar dos derrotas consecutivas y nueve goles en contra.

El silencio del presidente

Mientras hablaba Xavi, Laporta, que mantuvo un elocuente silencio, se subió a un coche abandonando el estadio. Al terminar su comparecencia de prensa, abandonó la sala con Nuria, su esposa, y Òscar, su hermano. Esa vieja tormenta terminó con el entrenador anunciando su adiós sin que nadie del club estuviera a su lado. Ni Laporta. Ni Deco. Ni Yuste, el vicepresidente deportivo.

Justo cuando los jugadores, minutos antes lo habían arropado de una manera incontestable, él eligió renunciar. Sin decírselo previamente a los futbolistas, que se enteraron por la comparecencia ante la prensa.

Los jugadores no se merecen esto. Lo tenía decidido hace tiempo. No se lo le he dicho a los jugadores. Mañana se lo diré porque hoy estaban muy jodidos. No se merecen" Xavi Hernández - Técnico del Barça

Noche que terminó con el técnico anunciando su adiós. "Soy muy racional, mucho. Llevo mucho tiempo pensando en esto", ha dicho indicando que ni siquiera ganando la Champions modificaría su decisión. "Esto nos va a ayudar, es necesario que se destensen. Los jugadores no se merecen esto", ha dicho Xavi. "No le he dicho a los jugadores. Mañana se lo diré porque hoy estaban muy jodidos. No se lo merecen", ha añadido.

La desconfianza entre Laporta y Xavi era evidente. Pero quedaba oculta bajo la capa de "cerrar filas", la tesis defendida en público por el club. Pero la situación es tan crítica que ya no se podía esconder nada. Nada de nada. "No seguirñé como entrenador del Barça, pase lo que pase. Lo hago como culé. Es una situación de sentido común, de pensar en el club antes que en mí".

"Me he liberado, no quiero ser una rémora. No quiero ser un problema para el club. Quiero ser una solución para el club.El club me tendrá para lo que quiera" Xavi Hernández - Técnico del Barça

"Me he liberado, no quiero ser una rémora. No quiero ser un problema para el club. Quiero ser una solución para el club. No quiero serlo, el club me tendrá para lo que quiera", ha dicho Xavi, recordando que “pensando con el corazón esto es lo mejor porque va a destensionar. Seguiré hasta el 30 de junio, lo acordamos con el presi”.

Luego, ha explicado que se lo ha contado a Laporta justo al acabar el partido. “Lo tenía decidido. No me muevo por situaciones económicas, me muevo por el corazón. No me muevo por todo eso. No necesito nada más en mi vida. Es lo mejor para el club. No quiero ser un problema”, ha reiterado el entrenador, convencido de que “es un momento para hacer un cambio de rumbo y un cambio de dinámica”.

"Lo tenía decidido. No me muevo por situaciones económicas, me muevo por el corazón. No me muevo por todo eso. No necesito nada más en mi vida" Xavi Hernández - Técnico del Barça

Se va Xavi antes incluso de que el Barça lo destituya. "Hago lo mejor para todo el mundo y también de forma egoísta para mí. He pensado en el presidente, en Deco y, sobre todo, en los jugadores. Ellos no se merecen esta situación. Como no se merecen esta situación, merecen un cambio de rumbo. Lo he pensado con mi mujer, con mi staff. No quiero ser un problema. Es lo último que quiero ser, aún puedo ser una gran solución. Pero la gran solución es que deje de ser el entrenador el 30 de junio", ha comentado el entrenador.

"Actúo así porque soy culé y así se lo he dicho al presidente. Es bueno y necesario para todos destensar la situación" Xavi Hernández - Técnico del Barça

"Llevaba dos años y medio, se ha hecho un gran trabajo. Es el momento de anunciarlo", ha explicado el técnico, quien tenía a su esposa en la sala de prensa de Montjuïc. También estaba Òscar Hernández, su hermano y ayudante. "Actúo así porque soy culé y así se lo he dicho al presidente. Es bueno y necesario para todos destensar la situación. Y el presidente lo ha entendido todo, aunque se haya emocionado", ha precisado.