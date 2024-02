Joan Laporta ha calificado de meras "incidencias" todas las irregularidades laborales que El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, ha venido denunciando sobre las obras que se están realizando en el Camp Nou. En la entrevista que ha dado a Rac1, el presidente del Barça ha cargado con dureza contra las informaciones que empezó a publicar este diario después de cinco meses de investigación.

"Hemos pasado cinco inspecciones de trabajo y lo que han encontrado han sido solo dos incidencias. Es esperpéntico lo que están haciendo", ha criticado el presidente azulgrana en tono airado, que ha puesto en la diana no solo al diario sino a Prensa Ibérica, el grupo editorial. Se siente víctima de una campaña.

El Periódico ha ido desvelando situaciones de trabajadores que trabajaban más de diez horas cada día, de lunes a sábado, a cambio de un salario en muchos casos de poco más de 1.000 euros al mes, por debajo del convenio de la construcción y con un precio hora que les salía por debajo del sueldo mínimo. Una "explotación laboral", según denunciaron decenas de testimonios recopilados. Algunos de los obreros consultados se sentían esclavizados.

Pero Laporta se ha quedado con dos episodios, tal y como ha manifestado en la entrevista matinal concedida para intentar escampar el aire corrosivo que sobrevuela la entidad, tanto en lo deportivo como en lo institucional. "Las incidencias que han encontrado son la suplantacion de un trabajador paquistaní y un trabajador que vivía en Manresa y que dormía en los alrededores del Estadi. Son dos casos irrelevantes si se comparan con la magnitud de la obra y ya están corregidos. Es esperpéntico e inverosímil. Si miras el titular, totalmente sensacionalista, y después el contenido de la noticia... El Barça está cumpliendo con la normativa", ha asegurado.

"Creo que tienen un apriorismo ideológico que viene de la cúpula. Hacen portadas que han hecho de no querer que las cosas no prosperen en este proyecto que es de club, de ciudad y de país. Han estado en contra desde el principio.

Y ha proseguido en su andanada. "El tema no va de periodismo deportivo, me estoy refiriendo que viene de una cúpula por el tema político". Considera Laporta que hay una intencionalidad en las críticas. "Hay un apriorismo. Han estado en contra desde el principio. Están extendiendo el terror sobre este proyecto que es el más importante desde el punto de vista institucional de la historia del club", ha agregado, acusando a este diario de "manía persecutoria contra el Espai Barça".

En defensa de Limak

En este sentido, Laporta ha defendido la polémica contratación de la empresa turca Limak para acometer la reforma del Estadi. "Nosotros nos decidimos por una compañía turca, que incluso Goldman Sachs me dijo que eran muy cumplidores. Impusimos unas condiciones muy duras y las compañías españolas no las aceptaron, allá ellos. No sé si ahora están por detrás de El Periódico, pero sí tengo que decir que el posicionamiento de este periódico con respecto al Espai Barça es vergonzoso".

Este diario ha contado que después de las denuncias varios obreros admitieron que la actitud de sus superiores ha cambiado. Algunos se sienten más vigilados y controlados, otros perciben que el trato les profesan es más amable. "Da la sensación que están tensos y nerviosos", coinciden varios de ellos.

También ha detallado que Inspecció de Treball de la Generalitat ha hallado irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que hasta ahora operaban en la construcción del Camp Nou, acreditando así los abusos destapados en noviembre. En concreto, las subcontratas no pagan lo que corresponde a sus trabajadores y tampoco a la Seguridad Social, por lo que la inspección les reclaman que abonen el dinero pendiente a los empleados.