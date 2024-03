Diego d’Onda afronta una nova final de Lliga

Diumenge a les 17.30 hores es televisarà en directe pel canal autonòmic d’À Punt la final de la Lliga Professional Pro-2 d’escala i corda, en la qual Diego d’Onda farà parella amb Álvaro Mañas i disputarà el títol contra l’equip representant de l’Ajuntament de Marquesat, format per Carlos Donat i Guillermo.

Diego López i Álvaro Mañas afronten la final de la lliga després d’aconseguir la victòria per 60-50 davant la parella representant de l’Ajuntament de Borriana, formada per Pablo Linares i Victor Bueno, en la semifinal de desempat jugada divendres passat en el Trinquet de Vilamarxant, que va registrar un ambient espectacular, amb les galerias pràcticament plenes d’un públic entés i que van gaudir d’una gran vesprada de pilota.

Igualtat

La partida va començar molt igualada i renyida en la fase inicial fins a arribar al 30-30, on les travesses del públic continuaven donant com a favorits a Pablo i Victor; valorant la seua experiència en esta mena de partides sobre la joventut de la parella representant de l’Ajuntament de Vila-real.

Però la càtedra, una vegada més s’anava a equivocar, ja que no comptava amb una gran actuació del mitger de Vila-real i com no del jugador d’Onda, que va anar de menys a més, a causa d’una caiguda en els primers jocs, on es va fer mal en el muscle esquerre; però que a poc a poc va anar superant, per a aconseguir imposar-se en el tram final de la partida.

D’esta manera aconseguixen el passe a la gran final de la Lliga, en la qual esperen el màxim suport de l’afició d’Onda i Vila-real, ja siga de manera presencial, en el Trinquet de Riba-roja o a través de la televisió d’À Punt que retransmetrà la mateixa en directe.

La final es presenta molt complicada ja que l’equip representant de l’Ajuntament de Marquesat és molt fort i compensat: per un costat el mitger Guillermo és el jugador que amb més violència colpeja a la pilota, la qual cosa fa que siga de molt difícil devolució; i el jugador que fa les funcions de rest, Carlos Donat, és un esquerrà molt segur, tant en el joc per davant, a l’aire, i com no en el rebot. Una parella pràcticament imbatible.