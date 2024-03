Ancelotti tilda de "vieja historia" la denuncia de la Fiscalía por defraudar a Hacienda: "Estoy convencido de que soy inocente"

Carlo Ancelotti vivió uno de sus peores días como entrenador del Real Madrid. Y nada tiene que ver con el resultado, que es, a fin de cuentas, lo que se le pide a un entrenador a final de partido. Que este sea favorable a los intereses del equipo y sirva para seguir adelante. Pero el planteamiento del italiano generó dudas en una jornada marcada por la denuncia recuperada de la Fiscalía sobre la gestión de sus derechos de imagen.

"No se ha tomado ninguna medida. Es una vieja historia por una declaración del 2015. La fiscalía piensa que yo era residente y pienso que yo no lo era. La multa ya la pagué. El dinero está ya en la Fiscalía. Están hablando los abogados para encontrar una solución", aseguró Carletto tras el partido. No esperó a dar explicaciones en sala de prensa. Quiso sacarse el tema de encima lo antes posible.

"Estoy convencido de que soy inocente. No era residente en 2015 y ellos piensan que sí. A ver qué decide el juez", añadió el entrenador del Real Madrid. La postura que se transmite desde el entorno de Carletto es clara. Consideran que la Fiscalía está recurriendo la sentencia que en su día ganó el italiano y que la filtración pública tiene como objetivo "amedrentar" al entrenador. La justicia acusó al entrenador del Real Madrid de defraudar 400.000 euros en 2014, pero le exculpó de haberlo hecho en 2015, ejercicio por el que la Agencia Tributaría solicitó el embargo de sus ingresos al club blanco.

Sobre el partido propiamente dicho, Carlo Ancelotti fue crítico: "Es malo, mal jugado, con poca intensidad, con preocupación... El aspecto psicológico ha condicionado mucho nuestro partido. Hemos jugado contra un rival que tiene calidad, que ha jugado sin nada que perder y nosotros con el freno desde el principio".

En el bando rival, el español Dani Olmo declaró que al RB Leipzig le fató "un poquito de eficacia" y habló de las diferentes ocasiones que tuvo su equipo para empatar en la segunda mitad. Eso, sin contar lo sucedido en la eliminatoria de ida, donde el conjunto alemán también fue superior en términos generales. "Nos hemos sentido cómodos, ellos no han tenido ocasiones muy claras, con balón intentábamos hacer lo nuestro pero no ha podido ser", concluyó.

En el mismo sentido que Ancelotti se manifestó Nacho: "En líneas generales no ha sido buen partido, ni en el inicio, ni la segunda parte, ni poniéndonos por delante. Ellos salen rápido a las contras, no ha sido nuestro mejor día pero hay que estar contentos". Ancelotti aseguró que hará una "evaluación con calma" y se quedó con que el Real Madrid tiene "siete puntos de ventaja en Liga y estamos en cuartos de final". No fue su mejor día, pero, por el momento, sale indemne.