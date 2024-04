Una deportista de Castellón, la gran promesa del 'street lifting'

La provincia de Castellón tiene entre manos a una futura campeona de street lifting. Se trata de la vila-realense Isabel Monfort, quien recientemente ganó el bronce en las Ragnarok Battles de Guadalajara. La joven compitió en la categoría femenina de menos de 63kg, un gran logro considerando que era su primera competición y que se enfrentaba ante una campeona a nivel mundial como es Laura Kiara García. «Estoy muy emocionada. Sabía que tenía posibilidades de subir al podio, pero de pensarlo a vivirlo, cambia mucho la cosa», expresa la deportista.

El street lifting es un deporte que está en la línea de los deportes de fuerza como la halterofilia o el power lifting, y que surge a partir de la calistenia, que es un sistema de entrenamiento con ejercicios físicos que se realiza con el propio cuerpo. Consiste en realizar diferentes ejercicios de fuerza como las dominadas (pull-up) o los fondos (dips) con peso añadido.

Un buen debut

Isabel Monfort competía en la categoría Classic, la cual busca testear el peso máximo que pueden levantar sus participantes en dominadas y fondos en tres intentos. Los pesos que consiguió cargar fueron 20kg en dominada y 32,5 kg en fondos, aunque lamenta no haber tenido una buena estrategia. Y es que su objetivo era elevar 25 kg en dominada, pero por más que luchó, no pudo. «Era mi primera competición y no iba bien preparada. Podría haber levantado mucho más», reflexiona.

Isabel Monfort con su medalla de bronce. / Mar Goterris

Pese a ello, Isabel Monfort ya planea su futuro y por eso no duda en avanzar que «estoy entrenando para poder presentarme a la próxima competición a la categoría All4, que añade a los ejercicios del Classic la sentadilla con peso y el muscle-up lastrado. Al ritmo que voy, pronto podré realizar el último de los ejercicios que me queda por dominar, el muscle-up», declara ilusionada la joven de Vila-real.

Isabel Monfort no fue la única provincial en las Ragnarok Battles en Guadalajara. Daniel Gauchía compitió en -73kg, subiendo 62,5kg de dominada, 90 kg de fondos, 12,5kg en muscle-up y 162,5 kg en sentadilla, pero no le alcanzó para subir al podio.