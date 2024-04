Esther González, la futbolista que hizo realidad el sueño americano

A 5.765 quilómetros. Ahí fue donde Esther González recuperó no solo la sonrisa, sino también la confianza. Fue de las primeras que decidió marcharse a Estados Unidos, concretamente al Gotham FC de Nueva York, a vivir el sueño americano. Era el momento de comprobar si era verdad la eterna cantinela de profesionalización y visibilidad. Y vaya si lo era. Esther no lo sabía, pero aquel año que había empezado de la peor manera la acabaría encumbrando como nunca antes.

En el inicio de 2023 estuvo flotando en la incertidumbre. Le quedaban 6 meses de contrato con el Real Madrid, pero ya se intuía que las cosas no iban bien. Los inexistentes movimientos del equipo blanco por renovar a una de sus futbolistas más determinantes hizo que tanto ella como su representante empezaran a estudiar el mercado. Siempre habían tenido la idea en mente de hacer un 'last dance' en otra liga que no fuera la española, y con esa situación la idea cada vez era más real. Rascando un poco llegaron 4 ofertas: 2 de Estados Unidos y 2 de Inglaterra. Esther lo tenía claro. Quería cruzar el charco. Desde siempre le había llamado la atención el estilo de vida y la cultura norteamericana y había llegado el momento de cambiar.

Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil como la decisión. Terminó la temporada y en poco más de una semana tenía que concentrarse con la selección cara al Mundial. La decisión estaba tomada, pero no había tiempo de irse a Nueva York a finiquitar tanto los trámites como el anuncio. Tuvieron que correr. Mientras firmaba todo el papeleo desde España el Gotham le envió por mensajería urgente la equipación y artículos de merchandising para poder hacer el vídeo de presentación antes del marcharse al Mundial. Lo grabaron en un campo de alquiler días antes de que su agente, mientras ella se concentraba con la selección, viajaba a Nueva York para ver las instalaciones, conocer a los dirigentes y a buscar vivienda y coche. Lo prepararon todo para cuando ella volviera del Mundial.

Esther González en su llegada a la selección española para esta concentración. / RFEF

Tardó más de lo esperado, por un buen motivo, y cuando aterrizó en Nueva York no hubo tiempo para adaptarse. Quedaban los últimos dos meses de liga, los definitivos, y tenía que rendir al máximo nivel. Cuando llegó el equipo se lo jugaba todo. Sus días estaban regidos por un plan de trabajo concreto, que le permitió convertirse en clave para el equipo. El Gotham superó los playoffs y se plantó en la final. Y Esther cogió las riendas para engrandecer un año 2023 ya de por sí inmejorable. Marcó el tanto de la victoria, convirtiéndose en la primera jugadora europea en anotar en una final de la liga norteamericana.

Todo ello, yendo y viniendo a España para formar parte de la selección en las rondas previas de la Nations League, que el equipo terminaría levantando, aunque sin ella en la plantilla. Enero y febrero se lo tomó de descanso. Sin liga en EEUU tocaba recuperarse. Se perdió esa cita, pero ahora ha vuelto para ayudar a la selección en su camino hacia la Eurocopa del verano que viene.

Entrenamiento de la selección española a la Ciudad del Fútbol de las Rozas. / EFE

El primer paso, este viernes ante Bélgica (20.45 h, TDP). Llegó a la concentración maleta en mano y sonrisa de oreja a oreja. La paz volvió y con ella los buenos resultados. Esther ha encontrado en el ansiado sueño americano su felicidad, la profesionalidad eternamente prometida en España y una segunda juventud que quiere exprimir al máximo. Y cuerda le queda para rato.

Suscríbete para seguir leyendo