Un atleta de Castellón, el futuro de la marcha española

Dani Monfort Moreno (la Pobla Tornesa, 25 de enero de 2006) llegaba muy motivado a la Copa del Mundo de Antalya 2024. El atleta del Facsa Playas de Castellón había bajado 30 segundos su marca personal semanas atrás y se sentía fuerte, algo «presionado» pero, sobre todo, «motivado» por poder competir con los mejores del mundo. Y, con esas sensaciones con las que aterrizó en Turquía días atrás como un integrante más de la selección española, logró acabar en octava posición la prueba de los 10 kilómetros marcha sub-20, mejorando su marca hasta dejarla en 40:43 y contribuyendo a que España finalizara en la cuarta plaza en la clasificación.

El futuro de la marcha pasa por sus piernas y Dani Monfort tiene varios espejos en los que mirarse ya que esta es una de las disciplinas que más alegrías está dando a España en los últimos años. El joven deportista castellonense tiene como referente a Chuso García Bragado, con ocho Juegos Olímpicos a sus espaldas y un título de campeón del mundo, cuida su alimentación y las horas de sueño, y es constante en los entrenamientos. «Me gusta que, aunque compitas contra tus rivales, después somos amigos. Es un deporte bastante sano. Y a mí me gusta mucho entrenar. Con unas zapatillas y una carretera no necesito más. Con mi entrenador me entiendo muy bien porque él sabe cómo me siento cuando acabo un entrenamiento. Él ha vivido esas situaciones», explica Dani Monfort.

Su maestro: Lluís Torlà

El atleta, de 18 años, se refiere a Lluís Torlà, quien fuera deportista también en las filas del Playas y que se hizo cargo de su preparación hace cinco años. «Es muy serio y riguroso con los entrenamientos y cumple siempre con lo que le toca, sin pasarse ni quedarse corto. Y luego compite muy bien. Una vez, siendo sub-16 de primer año, le dije a su padre que al año siguiente ya sería campeón. Me equivoqué, lo fue esa misma temporada. Mejora muy rápido y en el 5.000 baja medio minuto cada año», explica Torlà, quien al mismo tiempo destaca de él que «no se lesiona nunca». «Es irrompible. En cinco años creo que ha estado parado diez días», añade.

Dani Monfort. / Mediterráneo

Eso sí, los inicios fueron algo curiosos puesto que cuando Dani Monfort llegó al grupo de entrenamiento de Torlà en su primer año como sub-16 el exatleta pensó que, por sus marcas, iba a ser uno más. Pero no. «En dos entrenamientos cambié de opinión. Enseguida me di cuenta de que su marca no se correspondía con su calidad. Era muy bueno técnicamente, tiene un don natural», reconoce Torlà, quien siendo sub-18 fue quinto en un Mundial sub-20, logró el bronce en el Europeo y, como sub-20, fue tercero en el Mundial y cuarto en la Copa del Mundo, además de quitarle el récord de España de 10 kilómetros a Valentí Massana, todo un campeón del mundo y bronce en los Juegos Olímpicos.

Dani Monfort en plena competición. / Mediterráneo

Sus inicios

Antes de caer en el grupo de Torlà, el deportista de la Pobla Tornesa ganó alguna carrera de campo a través. El joven había entrado en Penyeta Roja porque le gustaba el atletismo. Al principio hacía un poco de todo, luego le gustaba el cros y al final terminó en la marcha. Pero antes de todo eso jugó al fútbol y eso dejó una huella que valora mucho el propio García Bragado. «Dani tiene las tibias varas (algo combadas), como tantos chavales que han jugado a fútbol, y eso es algo que favorece la mecánica de los marchadores», explica el madrileño, que le augura un gran futuro.

