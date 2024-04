Fernando Cambronero | El señor del golf en Castellón

Hablar de golf en la provincia de Castellón (y en España) es hablar de Fernando Cambronero. Uno de los impulsores del deporte en todo el territorio, a sus 77 años sigue ‘dando guerra’ a pie de campo. Se acaba de proclamar campeón de España en categoría senior, y en julio representará al país en Polonia en el Europeo.

Esta hazaña se suma a un curriculum extenso. Desde 1987 y durante tres décadas, Fernando Cambronero fue el gerente en España y otros países de la zona de la prestigiosa marca Ping. Desde su posición ha conocido a los mejores golfistas de la época, ha ayudado y ayuda a las promesas castellonenses y ha impulsado el deporte que ama en todo lo que ha estado en su mano.

El origen

Tal y como explica al periódico Mediterráneo, todo empezó con un punto casual. En realidad, Cambronero jugaba al tenis. «Lo hacía sobre todo en el CT Castellón y cuando se creó el Club de Campo del Mediterráneo, algunos empezamos a ir allí a jugar, pero siempre al tenis», relata. Siempre con la raqueta, hasta una conversación de sobremesa: «Estaba comiendo con unos amigos y con Víctor García (el padre de Sergio) y me propusieron salir a jugar con ellos. Yo no había tocado un palo más que para jugar al minigolf alguna vez. Me puso una bola en el tee de salida del hoyo 10 y, suerte del principiante, la puse donde correspondía, desde allí con otro golpe la dejé en el green y Víctor no se creía que fuera la primera ocasión. Al segundo golpe me dije ‘¡este es mi deporte!’».

Desde entonces, la pasión de Cambronero por el golf no ha hecho más que crecer. «Hice del golf mi modus vivendi. Por mi trabajo he podido ver muchos campeonatos y jugar con grandes golfistas, y aprender mucho de ellos», argumenta. El golfista que más le impresionó es Jack Nicklaus, pero si ha de elegir uno apuesta por Severiano Ballesteros: «Veía espacios donde no los había. Es el maestro del golf y tuve una bonita relación con él».

Cambronero, entregando a Miguel Ángel Jiménez un putter de oro, réplica del que ha jugado en el torneo, con el que premia Ping a los jugadores cuando ganan un campeonato. / Mediterráneo

Fernando Cambronero recomienda la práctica de golf a cualquier edad. «No es agresivo y después de la natación es el deporte más completo», explica, al tiempo que señala la posibilidad de «probar» su práctica en el Costa de Azahar del Pinar del Grau, y continuar después en el Club del Mediterráneo. «Si me he perdido que me busquen allí. El golf es un deporte que al principio puede resultar complicado, pero se convierte en satisfactorio a medida que le dedicas tiempo y constancia», valora.

El legado

Como no podía ser de otra manera, el amor de Fernando Cambronero por el golf tiene relevo en la familia. Primero fueron sus hijos y ahora sus nietas Máxima, Valeria, Natalia y Alejandra lo juegan. Esta última, de hecho, cursa estudios universitarios en Estados Unidos becada gracias al golf. «Es mi legado», asevera.