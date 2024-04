Sorribes y Bautista, con paso firme en el Masters 1.000 de Madrid

Los tenistas provinciales siguen con paro firme en la capital de España. En la tarde de este jueves, Roberto Bautista se clasificó para la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid tras acelerar en el último tramo de su partido ante el colombiano Daniel Galán e imponerse, por 7-6 (4), 4-6 y 6-1.

Bautista (89 ATP), que entró en el cuadro principal por la baja de otro jugador como lucky loser, se sobrepuso a unas molestias en la zona lumbar por las que tuvo que recibir tratamiento durante el partido.

Tras conseguir la semana pasada en Barcelona su victoria número 400 en el circuito, Bautista impidió con su nuevo triunfo que Galán (n.86) lograse la número 50 de su carrera.

Roberto Bautista, en el Masters 1.000 de Madrid. / Agencias

El castellonense, de 36 años, aguantó en pista 2 horas y 42 minutos, con largos intercambios y la resistencia continua de Galán, que encontró enfrente una roca. Sus trece puntos directos de saque mantuvieron al colombiano en la pelea.

A Bautista le espera en segunda ronda el ruso Karen Khachanov, decimosexto cabeza de serie. El castellonense fue semifinalista en Madrid en 2014 y desde entonces no ha pasado de la tercera ronda.

Sorribes, muy fuerte

Por su parte, en la jornada matinal, la valldeuxense Sara Sorribes se metió en la tercera ronda del WTA 1.000 de Madrid tras vencer a la ucraniana Elina Svitolina (6-3 y 7-5), volvió a enlazar victorias en la Caja Mágica, en un torneo marcado por el inicio de despedida de Rafael Nadal, tal y como anunció el ganador de veintidós Grand Slam el miércoles.

Sorribes reconoció la influencia del balear sobre los tenistas españoles y lamentó que el final se acerque. "Ojalá Rafa no se tuviese que retirar porque tenerle es maravilloso. Pero es algo que a todos les llega y lo importante es que uno esté tranquilo con lo que ha hecho en su carrera", dijo la jugadora de Castellón.

La tenista de la Vall d'Uixó, que disputa por séptima vez el cuadro principal del Mutua Madrid Open, reconoció la enorme influencia que en su tenis había tenido Nadal. "Es muy difícil decir todo lo que ha significado y lo que me ha hecho sentir. He crecido con él y le he visto muchos partidos. Es una barbaridad lo que ha hecho y la manera en la que lo hace", añadió la jugadora española.

Sara Sorribes, en Madrid. / Agencias

Sara Sorribes, que el pasado año no superó la fase previa en Madrid y tiene los cuartos de final que obtuvo en el 2022 como su techo, reconoció la dificultad de sacar adelante el choque con Svitolina. "Confiaba en mis posibilidades porque creía que lo estaba haciendo bien. Estaba entrenando bien y jugué un buen partido el miércoles. Fui a lo mío y a pesar de su ventaja confiaba en mis posibilidades", dijo.

En tercera ronda la valleraa se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka: "Es una grandísima jugadora y será muy difícil. La idea es competir todo lo que pueda contra ella y no contra mi misma".

“Madrid es muy especial y estoy feliz de haber logrado jugar dos partidos muy buenos y con grandes rivales", concluyó.