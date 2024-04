Una jugadora de fútbol sala de Castellón por primera vez en la selección española

Desde muy pequeña a Teresa Julve Saura (Cabanes, 30 de diciembre del 2005) le gustaba el fútbol y tuvo la suerte de poder practicarlo durante algún tiempo en el equipo de su pueblo. Sin embargo, debido a las dificultades de mantener un club que viven muchas localidades de la provincia de Castellón, el grupo desapareció y fue entonces cuando Teresa decidió probar en el mundillo del fútbol sala.

Tenía diez años y, con unos pocos entrenamientos y partidos, tuvo claro que había hecho «una buena elección». «He estado toda mi vida jugando en el equipo de mi pueblo, el Cabanes, aunque también disputé la Mini Copa de España con el Peñíscola de fútbol sala y cinco campeonatos de España de selecciones autonómicas con las categorías sub-16 y sub-19. Pero el cambio más significativo en mi trayectoria deportiva hasta el momento fue durante la temporada pasada, cuando di el salto a Segunda y Primera División con el Joventut d’Elx (jugó mitad temporada con el filial y subió al primer equipo) y después fiché por mi actual club, el Feme», detalla Teresa.

Una llamada ¿inesperada?

Lo que no se habría imaginado nunca la joven portera de fútbol sala castellonense es que, meses después de firmar por el equipo femenino del Bisontes FSF, recibiría la llamada de la selección española sub-19 para participar en dos partidos amistosos. Un sueño cumplido para ella y todo un hito en la provincia de Castellón ya que nunca una jugadora provincial había llegado a la categorías inferiores --ni tampoco a la absoluta-- de España en este deporte.

Teresa Julve, en la concentración con la selección española sub-19 de fútbol sala. / Mediterráneo

«Para mí es todo un orgullo conseguir entrar en la convocatoria de la sub -19. Al final se trata de una meta que siempre está presente cuando compites, y ya no solo como meta, sino también como un sueño que se ha hecho realidad. Además de orgullosa también estoy satisfecha de que se esté viendo reflejado todo el trabajo de estos años», confiesa.

Teresa Julve, con España sub-19. / RFEF

Los resultados en Portugal

España sufrió una dolorosa derrota (4-1) en el primero de los amistosos disputados frente a Portugal en la localidad lusa de Serpa. Los errores propios castigaron a las de Íñigo Martínez, que fueron por debajo en el marcador casi desde el inicio y que no encontraron la forma de derribar la barrera portuguesa pese a generar ocasiones para conseguirlo.

Teresa fue titular en el primer encuentro y también dispuso de minutos en el segundo, en el que España se sacó la espina de su derrota del martes y cerró su concentración con una victoria frente a Portugal en un partido en el que dejó una muy buena imagen y mucha llegada a la portería rival. De hecho, el 0-2 se quedaba corto para el mérito hecho por las españolas, que se toparon hasta dos veces más con los palos.

«De estos días me llevo una experiencia y un aprendizaje inmejorable. Como he dicho antes, entrar en esta convocatoria ha sido todo un sueño para mí y lo he afrontado con mucha ilusión. Evidentemente llegar a la absoluta lo sería más aún si cabe, pero ahora mismo hay mucho nivel y mucha competencia para entrar. Aun así, hay que seguir trabajando día a día para que en algún momento, si se da esta oportunidad, poder llegar con el mejor nivel posible», añade.

Próximo reto con el Feme

Ya de regreso a la capital de la Plana, este sábado su equipo disputa un importante encuentro ante el Penya Esplugues en el Sindical (17.30 horas), con el play-off a Primera División en juego. Cuartas contra terceras, de las que les separan ocho puntos cuando quedan cuatro jornadas por disputarse.

«Está siendo una temporada ilusionante, ya que tenemos un plantilla muy joven en la categoría y estamos en una buena posición que nos permite disputar la lucha por los play-offs», explica Teresa, quien reconoce sentirse «con ganas de seguir entrenando y mejorando día a día para aportar mi granito de arena y trabajar con el equipo para mantenernos con opciones en los play-offs».