Más allá del Real Madrid: lo que aún hay en juego en LaLiga

La posibilidad de que el Real Madrid (84 puntos) se alce de forma matemática con el título de LaLiga esta jornada, o como muy tarde la que se disputa la semana que viene, centra todas las miradas del campeonato, al que apenas le resta cinco jornadas. Responderá, al fin y al cabo, a la pregunta principal que se pone sobre la mesa cada vez que se inaugura una nueva edición de LaLiga: ¿quién será el campeón? Pero estos 15 puntos que todavía restan por repartirse también deben resolver otras preguntas que quizá sean de segundo orden a nivel general, pero fundamentales para los equipos implicados.

¿Quién acabará LaLiga segundo?

Hace unos años, esta pregunta era casi irrelevante. Siempre es mejor quedar segundo que tercero, sí, pero en realidad no tenía más alicientes que un puñado de euros más en el reparto de los derechos televisivos. Desde que el ahora defenestrado Luis Rubiales se inventó el nuevo formato de Supercopa de España, con una final a cuatro, la segunda plaza reviste relevancia.

Porque quien queda segundo se va a Arabia Saudí en enero, y cobra una sustancial prima por ello, y quien queda tercero no lo hace. La cosa está entre el FC Barcelona (73 puntos) y el Girona (71). Dos equipos que, curiosamente, se enfrentan esta jornada en Montilivi. Más allá de las implicaciones que tiene ese resultado para los tiempos de la resolución del título a favor del Madrid, también será decisivo en esa pugna.

Si el Barça gana, aventajará a su rival en cinco puntos, una distancia ya difícil de salvar con apenas 12 por jugarse. En cualquier otro escenario, la pugna se mantendrá viva. La pelea por la cuarta plaza parece casi resuelta a favor del Atlético (64), pero el Athletic (58) se agarra todavía a la esperanza antes de visitar al Getafe este viernes.

¿Qué equipos irán a Europa?

El Athletic tiene virtualmente amarrada la quinta plaza y, en realidad le da igual ocuparla o no si no va a la Champions, dado que su presencia en la próxima Europa League está asegurada tras ganar la Copa del Rey. Por detrás, no obstante, hay cinco equipos que deben pugnar por la sexta posición, que también da billete a la Europa League, y la séptima, que da derecho a jugar la Conference League.

El sexto puesto lo ocupa ahora mismo la Real Sociedad (51 puntos) y el séptimo es para el Betis (49). Como aspirante aparecen el Valencia (47), un Villarreal (45) en racha y hasta el Getafe (43), que puede reengancharse a esa pelea si vence esta noche al Athletic. La antepenúltima jornada ofrece un Real Sociedad-Valencia y la penúltima un Betis-Real Sociedad, dos duelos directos que pueden ser decisivos para la resolución del campeonato en la zona europea.

¿Quién descenderá a Segunda?

LaLiga llega a estas cinco últimas jornadas con un equipo ya descendido matemáticamente. Se trata del Almería (14 puntos) que está completando una temporada pésima y que selló su descenso a Segunda la semana pasada, tras perder contra el Getafe en casa.

Virtualmente, aunque no matemáticamente, el Granada (21) puede considerarse también equipo de Segunda. Tiene la salvación a 10 puntos y, de hecho, su descenso podría ser un hecho este fin de semana: será así si pierde ante el Sevilla, el Mallorca le gana al Atlético y el Celta vence frente al Villarreal.

La tercera plaza se mantiene todavía abierta. Actualmente, la ocupa el Cádiz (26), con cinco puntos de desventaja con el Celta (31), seis con el Mallorca (32) y ocho con un Rayo (34) que no debería pasar ya apuros. El Cádiz, en fin, lo tiene difícil para salvar el cuello, más aún teniendo en cuenta que juega este sábado en el Bernabéu, pero todavía mantiene la esperanza de evitar un pleno andaluz de descendidos.