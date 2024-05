Descubre la historia del árbitro que se retira... con un pasillo en el Estadio Castalia

Un adiós prematuro al mundo del arbitraje. Rafael Bueno Miralles (Benicarló, 13 de enero de 1989) ha decidido colgar el silbato después de 23 años impartiendo justicia por los campos de la Comunitat Valenciana; e incluso haciendo de asistente por diferentes puntos de la geografía española. Y lo hizo a lo grande, en un campo majestuoso como es el Estadio Castalia, y algo muy emocionante que sucedió al final: los chavales del Castellón B le hicieron el pasillo de honor y no pudo contener las lágrimas. Recibió la ovación de muchos de los cerca de 3.000 aficionados que se dieron cita en el recinto.

Presente estaba Javier Mateo Valero, del departamento de organización del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que nada más acabar el encuentro le entregó un trofeo en representación de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y el Comité Técnico de Árbitro de la Comunitat; y testigo de su último partido el delegado de árbitros en Castellón, Enrique Lluna.

Las razones

«El motivo de mi adiós es la falta de motivación: tengo 35 años y, por motivos de edad, no puedo aspirar a ascender de categoría (sería a Segunda Federación). No puedo pasar de esta categoría y, entonces, me veo falto de motivación. Además, hace poco he sido padre y he buscado otros objetivos», asegura Bueno Miralles en declaraciones a el Periódico Mediterráneo. En su caso, para poder ascender a Segunda Federación el perfil de árbitro es tener 30 o menos años.

Los inicios

En su caso, el arbitraje le entró al cuerpo desde muy joven y en una recién nacida delegación en el Baix Maestrat, con sede en Benicarló. A los 12 años empezó a impartir justicia por esos campos. Empezó de cursillista en el fútbol base, estuvo un año arbitrando en Segunda Regional, otro en Primera, tres en Regional Preferente y las 12 últimas campañas lo ha hecho en la Tercera División/Federación.

En el top-2

Rafael Bueno Miralles es el segundo colegiado valenciano que más encuentros ha dirigido en esta categoría nacional, solo superado por otro experimentado colegiado como es el valenciano Francesc Bañó Solera. En el caso de Bueno Miralles, en estas 12 temporadas ha dirigido 138 partidos, por los 141 de Bañó Solera. Más atrás queda Vicente Gil Coscolla que se quedó en los 111 encuentros. El último y más especial de los partidos arbitrados por el colegiado benicarlando es el Castellón-Ontinyent 1931 (2-0), con el homenaje final tan entrañable.

Lo que le queda

«El arbitraje me ha aportado grandes amistades, tanto de compañeros como de futbolista, entrenadores o delegados. Y despedirme en un campo como Castalia es un orgullo. Tuvo el honor, hace unos pocos veranos, de arbitrar un amistoso Castellón-Levante; y pitar en un campo a sí es una satisfacción para cualquier árbitro, más aún para los jóvenes. He estado de asistente en muchos campos: Murcia, Barça Atlètic, Albacete… Deportivamente, me ha ido muy bien. Te obliga a prepararte mucho. A los árbitros se nos requiere mucho», explicó.

Otro de los factores que minó la ilusión por seguir en este mundo del arbitraje, a pesar de tener 35 años, es la devaluación de la categoría en la que arbitraba. Antes era la cuarta categoría del fútbol español. Ahora, desde la creación de la Primera Federación, ha pasado al quinto escalafón. «Con todos los respetos, el nivel ha bajado considerablemente. Lo estamos notando los árbitros en las tres últimas temporada», apuntó.

Baix Maestrat, cuna de buenos árbitros

Rafael Bueno Miralles pertenece a una pequeña delegación de árbitros, la del Baix Maestrat, cuna de buenos árbitros en pocos años de existencia. De allí salieron nombres como Miguel Bosch Doménech (actual delegado), Carlos Flos Fresquet, Alberto Gabriel Cornelles Vicentes (actualmente en Segunda Federación) o Aly Ezaydy Boulman. Ahora cuenta con un nutrido número de jóvenes colegiado que buscan abrirse paso en este complejo mundo del fútbol.