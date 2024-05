El extraño viaje con Vitor Roque: de deseado en invierno a prescindible en verano

Nada es oficial. Y menos aún quiere desvelarse cuando lucha por la segunda plaza de la Liga, pero el Barça, según ha anunciado SER Catalunya, no cuenta con Vitor Roque para la próxima temporada, pese a que apenas llegó hace cinco meses al club. Firmó hasta 2031 y no parece que vaya a cumplir ni una temporada como azulgrana-

La elevada inversión, una de las más altas de la era Laporta en su segundo capítulo (30 millones más 31 en variables), no le ha dado ni minutos ni confianza al joven delantero brasileño. Aterrizó en Barcelona con 18 años y cumplió 19 el pasado 28 de febrero.

Panorama oscuro

Queda ahora Vitor Roque en una encrucijada porque, además, fue inscrito de forma provisional en La Liga aprovechando el ‘fair play’ que liberaba Gavi con su ausencia debido a la grave lesión en la rodilla derecha. Y, tal vez, sea necesaria su marcha en el mercado veraniego para hallar hueco a otros futbolistas más valiosos para el técnico. necesitado como anda de un medio centro de calidad ya que la apuesta por Oriol Romeu también resultó fallida.

No ha jugado ni un minuto en la Champions. Ni tampoco en los dos clásicos con el Madrid. Y lleva tres partidos consecutivos sin salir del banquillo

El delantero no entiende el oscuro panorama que le ha dibujado Xavi desde su llegada. Juega poco (apenas 310 minutos de 2.160 posibles, apenas un pírrico 14%) y cuando juega es en partidos menores porque no ha debutado ni en la Champions.

Vitor Roque, en un entrenamiento del Barça en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / EFE

Ni tampoco ha tenido participación alguna en los dos clásicos contra el Madrid, uno en Arabia (Supercopa) y otro en el Bernabéu (Liga). Ni en los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic donde el entrenador apostó antes por Marc Guiu, el joven delantero del filial, quien suplió a Lamine Yamal (m. 105) en la prórroga.

Refuerzo invisible

Vitor Roque ha sido un refuerzo invisible, a pesar de que el Barça decidió adelantar su llegada. Estaba prevista para el próximo julio y fue en enero pasado. Y retrata, en realidad, la lucha de poder que se vive en el seno de la entidad. Xavi quería (y quiere) un medio centro para tapar el enorme e inacabable vacío que dejó Busquets con su marcha al Inter Miami.

Vitor Roque hace el gesto del rugido del tigre tras marcar al Alavés en la victoria del Barça por 1-3. / EFE

El club, que sabía desde hace años de la necesidad de tener a un especialista para esa estratégica posición en el entrenador, no hizo bien su trabajo y le dio a Xavi a un ‘nueve’ que era novato en Europa, aunque haya firmado dos goles: el de Osasuna le dio el triunfo al Barça (1-0) y ante el Alavés (1-3, fue el tercero).

Pero desde entonces (todo ocurrió en una misma semana,del 31 de enero al 3 de febrero), el brasileño desapareció de la escena. Ha sido suplente hasta en ocho de los 14 partidos posteriores a su presencia en Mendizorroza donde marcó y luego fue expulsado, lo que complicó todavía más su primera experiencia lejos de Brasil. Y no ha jugado ni una sola vez loz 90 minutos completos de un encuentro.

Nada más llegar, con el problema añadido de que se acababa de recuperar de una importante lesión en el tobillo derechi, Vitor Roque descubrió que nada era como lo que pensaba.

El club lo trajo. Pero Xavi no lo veía preparado para ofrecer un rendimiento inmediato como exigía el equipo, sobre todo tras el trágico enero en el que perdió Supercopa y Copa, además de complicarse sus opciones en la Liga.

El agente del delantero no quiere una cesión como pretende el club. O sigue en el Barça o exige un traspaso, a pesar de que Vitor Roque firmó hasta 2031

André Cury, el agente del delantero, no contempla la opción de una cesión, como pretende el Barça. Si no lo quieren, prefiere que sea traspasado. Y en la dirección deportiva, que lidera Deco, no dicen nada oficialmente sobre el futuro de un jugador que se ha convertido en un caso extraño.

Extraño porque era deseado y perseguido en invierno, pagado a precio de estrella cuando el Barça no tenía ni un euro, pero ahora resulta prescindible y vendible en verano sin que realmente se le haya visto en el campo. Nadie quiere al 'Tigrinho'.