El intenso y apasionante viaje de Nadal en Roland Garros

La primera vez que Rafael Nadal entró en Roland Garros lo hizo apoyado en unas muletas. Fue en 2004 y Carlos Costa, extenista y su mánager, le llevó como una experiencia para que conociera el torneo, ya que no podía jugarlo lesionado en el pie. Ahora, 20 años después, una gigantesca estatua suya, saltando en el aire, ejecutando su conocido y temido golpe de derecha, preside las instalaciones del Grand Slam francés en el que Nadal ha ganado 14 títulos desde su primer triunfo en 2005 hasta el último en 2022.

Rafa Nadal, historia de Roland Garros. / EP

Un dominio único en la historia del torneo y del tenis. Dos décadas para batir todos los récords inimaginables, que ni el propio Nadal podía imaginar cuando mordió por primera vez la Copa de los Mosqueteros como inesperado campeón a los 19 años, después de eliminar en semifinales al indiscutible número 1 mundial, Roger Federer, y ganar el título ante el argentino Mariano Puerta (6-7, 6-3, 6-1, 7-5) que, días después, sería suspendido por dopaje.

Empezaba un largo, intenso y apasionante viaje de la mano de su tío Toni Nadal, el mentor que le inculcó su amor por el tenis desde pequeño, que forjó un carácter casi indestructible en la pista, la pasión desbordante por el juego, la humildad y el esfuerzo del día a día lejos del éxito, para superar adversidades y moldear un campeón único.

Bestia negra de Federer

Un campeón que convirtió la central Philippe Chatrier en un castillo casi inexpugnable para el resto de mortales desde ese 5 de junio de 2005, cuando se dejó caer, tendido de espaldas sobre la roja tierra, la cinta blanca que recogía su negra melena, camiseta verde sin mangas y pantalones blancos pirata, después de abordar y conquistar el botín más soñado.

Rafa Nadal levanta su primer Grand Slam en Roland Garros 2005. / JORDI COTRINA

Era el inicio de una travesía tan única como espectacular, una racha victoriosa en la que encadenaría sus primeros cuatro títulos en Roland Garros al derrotar a Federer en las finales de 2006 (1-6, 6-1, 6-4 y 7-6), 2007 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) y 2008 (6-1, 6-3, 6-0), hasta sufrir su primera derrota, en 2009, en octavos de final, ante el sueco Robin Söderling. Paréntesis que aprovecharía Federer para ganar su único título en Roland Garros.

Bate el récord de Borg

Nadal volvería la temporada siguiente a París con más hambre de triunfos para encadenar una racha de cinco títulos consecutivos (2010 a 2014) y batir el récord que mantenía el sueco Björn Borg con cuatro victorias seguidas entre 1978 y 1981.

El primer rival en la final de 2010 fue precisamente el sueco Söderling (6-4, 6-2, 6-4), del que se tomó la revancha de su derrota en 2009. Al año siguiente Federer volvió a estrellarse ante Nadal (7-5, 7-6, 5-7, 6-1). A la derrota del suizo le seguirían en 2012 la de Novak Djokovic ( 6-4, 6-3, 2-6, 7-5); en 2013, su amigo David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3) y en 2014, de nuevo Djokovic (3-6, 7-5, 6-2, 6-4), entonces el serbio ya número 1 mundial.

Dos años de lesiones

Tras ese dominio camino de la leyenda construida en Roland Garros por Nadal durante dos décadas, los problemas físicos le hicieron vivir los momentos más complicados hasta entonces en Roland Garros. En 2015 sufrió su segunda derrota y primera en París ante Djokovic, que le eliminó en cuartos de final, y al año siguiente se retiró en tercera ronda sin jugar ante Marcel Granollers por una lesión en la muñeca.

Parecía que Nadal, superada la treintena, había tocado techo, pero en 2017 resurgió de sus cenizas para conquistar la décima victoria en un torneo que ganó, sin ceder un solo set, para imponerse en la final al suizo Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1). Roland Garros le regaló en propiedad una reproducción a escala real de la Copa de los Mosqueteros. Nadie en la historia del torneo y del tenis había ganado 10 títulos en un Grand Slam hasta entonces.

Björn Borg felicita a Nadal. / EP

Nadal aún superaría ese estratosférico récord aumentando su palmarés con cuatro títulos más en París. En 2018 ante Dominic Thiem (6-3, 6-4, 6-2) y en 2019 repetiría ante el tenista austriaco (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) que, a los 30 años, ha anunciado su retirada tras perder en la previa de este año en Roland Garros.

En 2020, en una edición disputada en octubre por la pandemia del Covid-19, bajo las peores condiciones posibles, Nadal destrozaría a Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) en una final disputada bajo techo por la lluvia. El tenista serbio se tomó la revancha al año siguiente al eliminar a Nadal en semifinales y ganar finalmente su primer título en Roland Garros.

Rafa Nadal junto a Roger Federer tras ganar su segundo Roland Garros. / JORDI COTRINA

Título con muletas

Nadal aún mordería una Copa de los Mosqueteros más en 2022 cuando llegó cojo a Roland Garros y conquistó su 14º título ante Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Era una de las victoria más rápida y contundente de las 14 finales ganadas por Nadal en Roland Garros. El tenista noruego aún recuerda con admiración cómo, al día siguiente, le vio salir del hotel en muletas por la lesión del pie del síndrome de Muller-Weiss, que le ha perseguido en su carrera desde 2005.

"Me dijeron que lo más normal era que no pudiese volver a practicar deporte profesional", recuerda Nadal siempre. Los médicos no le conocían. Nadal se empeñó en hacer posible lo imposible para ganar no solo 14 Roland Garros, sino 22 Grand Slams, 92 títulos y, hasta el momento, 1076 partidos jugados desde su primera victoria en el circuito ATP el 29 de abril de 2002 ante el paraguayo Ramón Delgado (6-4, 6-4) en el torneo de Mallorca, organizado por su amigo y ahora entrenador Carlos Moyà.