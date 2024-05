La lucha grecorromana como terapia en Castelló

«No, no, mi hijo juega a fútbol; mi hija no, ese deporte es para personas agresivas o conflictivas, no estoy interesado». Estas son algunas respuestas que Guillermo Gasca, campeón de Europa de lucha grecorromana, recibía cuando iba a los colegios para promocionar uno de sus proyectos de enseñanza de lucha. Sin embargo, como buen luchador que es, sabe aguantar los golpes, el rechazo en este caso, y tiene entre manos un nuevo proyecto que cuenta con el apoyo de las instituciones de Castelló y que será una realidad en breve.

El propósito del campeón de Europa es la construcción en la capital de la Plana de un gimnasio, que ya casi está terminado a falta de la instalación y la decoración, en el que impartirá clases de distintas modalidades de deportes de contacto. Pero, más que ser un centro deportivo al uso, el de Guillermo Gasca estará enfocado, sobre todo, a las mujeres maltratadas y niños con autismo.

Sin estigmas

Una iniciativa que también busca quitar el estigma de que los deportes de contacto solo aumentan la agresividad y son para personas conflictivas , y con la que tratará de hacer ver que pueden servir como una herramienta terapéutica. «Me encantaría que la gente pudiera verlo como una forma de integración en la sociedad y que sirviera para inculcar disciplina, respeto y darles a esas mujeres y niños una seguridad, que se sientan protegidos», explica Guillermo Gasca.

Para este proyecto, el campeón europeo de lucha grecorromana cuenta con la ayuda de su hermano, exluchador que ejercerá de entrenador, y otros dos profesionales que se encargarán de impartir las clases de MMA (artes marciales mixtas) y Jiu Jitsu brasileño. Además, los instructores contarán con una especialista que se encargará de solucionar los problemas de salud mental, y de tratar de eliminar el posible estrés que puedan acumular. Asimismo, les proporcionará formación acerca de cómo actuar y cómo comportarse, y atender las necesidades de los niños con algún problema.

Para ello, el campeón de Europa prevé hacerles "juegos más personalizados y procurar que no se agobien, que intenten interactuar con los demás, pero siempre que ellos quieran, y se encuentren a gusto y sin presión".

Una exhibición en Castelló

Antes de la inauguración del nuevo gimnasio, Guillermo Gasca tiene la intención de realizar una exhibición y presentar el proyecto en el Ayuntamiento de Castelló. Su idea es la de montar un tapiz y mostrar al público en qué consiste este deporte para que la gente vea que hay mucho prejuicio pero que la lucha también puede servir para inculcar valores primordiales.

Unas aptitudes, las de respeto y disciplina, que son las que él aprendió de joven: «Aprendí a afrontar los problemas de otra forma, a ser más respetuoso, a saber que lo primero eran los estudios, ya que si no aprobaba no podía competir ni viajar cuando tenía un campeonato en España o en Europa». Ahora es turno de implementar todo lo que aprendió.