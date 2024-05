Alcaraz estrenará este viernes la jornada nocturna en Roland Garros

Carlos Alcaraz buscará este viernes el pase a los octavos de final ante el estadounidense Sebastian Korda en la jornada nocturna de este viernes (20.30 horas, Eurosport ). Estrenará el horario nocturno ante un rival al que ha ganado en tres ocasiones de las cuatro en que se han enfrentado, una de ellas en 2022 también en tercera ronda (6-4, 6-4, 6-2). La única victoria se la apuntó Korda en Montecarlo también el año pasado (7-6 (2), 6-7 (5), 6-3) en tercera ronda.

Junto a Alcaraz también se ganó el pase a la tercera ronda Paula Badosa que volvió a conseguirlo con una remontada. Esta vez lo logró derrotando a Yulia Putintseva por 4-6, 6-1 y 7-5. Se quedó en el camino Roberto Carballés que le tocó bailar en la central con el campeón del torneo Novak Djokovic que le venció por 6-4, 6-1 y 6-2.

Badosa no tuvo clara su victoria hasta el último momento. Sentada en la silla de la pista 8 miraba a su palco mientras sonreía y se santiguaba antes de conseguir el último 'break' del partido. Dos dobles faltas y una derecha un metro fuera de la línea de Putintseva le permitieron no sufrir. En el siguiente juego Badosa certificó su victoria con un juego en blanco, justo antes de que la lluvia volviera a suspender los partidos por segunda vez.

Otra montaña rusa

Fueron dos horas de otra montaña rusa desde que Badosa puso en juego la primera bola. Una batalla contra Putintseva (39 mundial) en la que la tenista catalana (139) luchaba no solo contra su rival, sino contra ella misma. Desesperada por sus errores y reproches a su entrenador Pol Toledo.

Badosa parecía tener controlada la situación cuando en el primer set se adelantó 4-2 en el marcador y dispuso de un 40-30 para el 5-2. No lo concretó, Putintseva lo aprovechó no solo para recuperar la desventaja y ganar el set. En el segundo, la catalana se adelantó 2-0, pero la lluvia cortó la reacción temporalmente. En la reaparición, ya más tranquila y con las ideas más claras, solo cedió un juego para igualar el marcador. En el tercero se mantuvo la igualdad hasta que Badosa hizo el 'break'.

Ya no dejó escapar la oportunidad de volver a la tercera ronda de Roland Garros como el último año que jugó el torneo en 2022. Su próxima rival será su amiga y número 2 mundial, Aryna Sabalenka, dura rival para pensar en repetir los octavos de su debut en 2020 o los cuartos de final en su mejor resultado en 2021.

Ante la prensa con Tsitsipas

Badosa apareció en la sala de prensa de la mano de su compañero sentimental Stefanos Tsitsipas, que se mantuvo a un lado, escuchando. "Stefanos me inspira mucho", dijo. Estaba feliz, radiante. Muy diferente a su sufrimiento en la pista y ya pensando en su enfrentamiento con Sabalenka el sábado.

"Si no creyera que tengo opciones, ni iría a la pista. Siempre he creído en mí. Sé lo que me voy a encontrar, aprendí mucho del último partido", dijo Badosa, que hace unas semanas se retiró ante Sabalenka en el tercer set del torneo de Stuttgart, llorando por culpa de su lesión en la espalda. "Me fui con muy mal de sabor de boca y no me gusta que eso pase dos veces", anunció.

Djokovic, implacable

Si Badosa bromeaba al final del partido santiguándose a Carballés no le habría salvado ni eso ante Djokovic. El número 1 entró en la Phlippe Chatrier con las ideas muy claras. Nada que ver a su primer partido ante Pierre Hughes Herbert. El serbio fue implacable en un día de oficina para él.

En dos horas justas el campeón de Roland Garros se deshizo del tenista granadino (63 mundial) al que, después de un primer set igualado, no dio ninguna opción. "Roberto me ha hecho trabajar al principio", dijo el serbio que, en los dos siguientes sets, solo cedió tres juegos.