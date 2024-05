Maverick Viñales: “Seguir en Aprilia sería inteligente, pero quiero esperar …”

Después de tres años trabajando para ser competitivo con la Aprilia, Maverick Viñales (Roses, 1995) se ha salido con la suya. En Austin firmó un fin de semana de ensueño y se convirtió en el primer piloto de MotoGP en ganar con tres marcas distintas, repitiendo sus éxitos con Suzuki y Yamaha. Marcha quinto el Mundial 2024 después de seis grandes premios y no se descarta de la pelea por el título, aunque sabe que no juega con las mismas “cartas” que sus rivales de Ducati.

-Su compañero Aleix Espargaró fue protagonista en el Gran Premio de Catalunya al anunciar su retirada. ¿Le sorprendió la noticia?

-Sin duda. No lo esperaba viendo su velocidad y los resultados que está haciendo. Pero cada cual sabe lo que siente y quiero desearle toda la suerte en la siguiente etapa. Ha sido un compañero difícil de batir en pista, pero fuera de ella siento un respeto total por él, siempre hemos congeniado.

-En sus horas más bajas, en plena crisis con Yamaha, le ayudó a salir del atolladero…

-Más que ayudarme, me condicionó, me convenció de venir Aprilia cuando tenía más dudas. Juntos ya llevamos adelante el proyecto de Suzuki y también hemos conseguido avanzar en Aprilia. Y eso dice mucho de Aleix.

-Ha confesado que en 2021 también pasó por su cabeza la retirada ¿Qué le devolvió la motivación?

-Llegó un punto en el que no disfrutaba pilotando. Los fines de semana de gran premio iba sin ganas. Yo necesito afrontar las carreras sabiendo que puedo ganar, sino no vale la pena. Por suerte tengo la vida resuelta, podría dejarlo, y si no estoy aquí para intentar ganar, no quiero estar. En Aprilia cambió mi mentalidad y recuperé el hambre de victoria.

-Echando la vista atrás ¿se arrepiente de algo?

-Los acontecimientos del pasado son experiencia. Algunos me han hecho madurar, ciertas situaciones te hacen adulto, te ayudan a saber por dónde vienen los tiros.

-¿Qué queda del Maverick Viñales que irrumpió como un tornado en el Mundial con 16 años y fue campeón del mundo de Moto3?

-Velocidad y ambición. Los tiempos cambian y vas evolucionando como persona, pero la ambición por ganar sigue y eso es muy bueno.

-A muchos les extrañó su reacción tras el doblete en Austin, sus lágrimas…

-Fue una explosión de emociones, después de los momentos tan duros que he pasado estos últimos años. En Aprilia el camino ha sido muy difícil. Cuando llegué, estaba acostumbrado a los motores en línea de Suzuki y Yamaha, con esas motos no sentías vibraciones, no sabía ni que los circuitos tenían baches porque no los notaba. Y el primer día que me subí a la Aprilia fue un shock, no entendía nada, ví que la moto tenía mucho potencial, pero no sabía ni por donde empezar. Fue un proceso muy largo, de mucha paciencia y de darme a mí mismo muchas oportunidades. Al final me he adaptado, lo he conseguido y estoy feliz.

-¿Es un piloto más completo?

-Sin duda. He aprendido a conocerme a mí mismo, a saber qué quiero y qué no , a ser más selectivo y eso te hace más competitivo.

-Se casó con Raquel, regresó a Roses y ha sido padre de dos preciosas niñas ¿Hasta qué punto han influído los cambios en su vida privada?

-Volver a casa fue una apuesta personal. Necesitaba volver a mis orígenes. Llevo construyendo mi carrera desde 2009 y en Roses tengo mi vida, son muchas pequeñas cosas que quería recuperar, necesitaba hacer limpieza y desconectar de toda la parafernalia… En Andorra conseguí sentirme casa, pero no era lo mismo. Siempre me he apoyado mucho en mi abuelo y allí no le tenía. Volver a mis raíces me ha dado mucha tranquilidad. Fue una apuesta arriesgada, estaba empezando una familia. Le dije a mi mujer: ‘Empezaremos de cero’. Ha salido muy bien y me siento muy orgulloso.

-La paternidad es una siempre sacudida ¿más aún siendo piloto?

-Fue un cambio gigante. Ser padre es super bonito, pero es una locura. La vida de un atleta es muy individualista, durante años eres tú y solo tú. Y de repente, pasas a tener a una personita que depende de ti las 24 horas, es muy intenso, aún lo estoy asimilando. Con un bebé no duermes y me gusta encargarme de todo, ayudar a mi mujer… recuerdo que cuando iba a entrenar me dormía en los trayectos. ¡Madre mía!. Ser padre es una responsabilidad muy grande y te cambia la perspectiva. Eso sí mi locura por las motos no cambia y mis hijas la han heredado.

-¿Le gustaría que sigan sus pasos en el motociclismo?

-No, es un peligro innecesario. Si alguna quisiera ser piloto profesional aún lo podría aceptar, pero si es como hobby prefiero que se busquen otros más tranquilos. Todavía queda lejos, porque las dos son muy pequeñas, pero les gustan las motos. La mayor cuando se sube a una, no quiere bajar y la pequeña aún está más loca.. es divertido.

-Hablemos de sus planes de futuro. Este año termina contrato con Aprilia. ¿Su prioridad es renovar?

-En Aprilia, con el trabajo que estamos haciendo, creo que hay poco que negociar. Ellos están contentos y yo tengo la moto por la mano. Quedarme aquí sería inteligente, pero quiero esperar a ver cómo evoluciona el mercado. Debo ser egoísta y velar por mis intereses, entender qué es lo mejor para mí si quiero luchar por un Mundial. En Aprilia se puede lograr, pero el proyecto aún necesita tiempo.

-Los rumores del paddock le sitúan en Honda ¿valora esa posibilidad

-Claro. Honda es la marca con más historia del campeonato, aunque en el presente les está costando. Es una opción que valoraría más cuando cambien el reglamento en 2027. Entonces las marcas japonesas tendrán más opciones, porque tienen mucha experiencia en los motores que se implantarán y sin tanta aerodinámica creo que pueden ser fuertes. Para un futuro lo contemplo, pero ahora mismo es muy difícil la elección.

-De hecho, a estas alturas pocos pilotos tienen claro dónde correrán la próxima temporada…

-Hay mucho movimiento. Pecco hizo bien en firmar su renovación con Ducati con tanta antelación, porque ahora quizá estaría en un problema enorme. Está todo muy abierto, el mercado es muy difícil este año y aún necesita tiempo. Habrá que esperar. Y todo esto pesa en mi decisión. Dependerá de mi ambición.

-Y también de los resultados…

-Evidentemente, el único secreto es estar delante. Los resultados mandan. Y hay dos o tres marcas que están dominando.

-El Mundial está cada vez más reñido. Para el campeonato es una gran noticia, pero ¿los pilotos lo tienen ahora más difícil que nunca para destacar?.

-Lo más complicado es estar siempre delante. Cada fin de semana hay tres o cuatro Ducati que están delante y acceder al top cinco de forma regular es super difícil. Pedro Acosta y yo somos los únicos que estamos plantando batalla y es bonito ser el challenger, pero también depende mucho de cómo va la moto en cada circuito. Es una sensación que no me gusta. Tenemos que mejorar y dar un paso adelante, seguir creciendo. Aprilia lo está haciendo, pero nos hace falta otro paso para poder pelear cada fin de semana.

-¿Qué opina del reglamento que se ha anunciado para 2027?

-Es obvio que con menos aerodinámica y, sobre todo, sin dispositivos de altura, tendrán ventaja los pilotos más técnicos. Hay tres marcas con mucha experiencia en motores de 850 cc, Honda, Yamaha y Ducati, pero no sé si eso jugará más o menos a su favor. Por otra parte, luchas un poco contra la evolución quitando aerodinámica. Antes con cuatro motos oficiales, era muy fácil adelantar, había mucha diferencia entre las motos. Ahora vamos todos muy rápidos y ¿cómo hacer para adelantar a un tío que solo le sacas 1 décima en la vuelta, si frena igual que tú, acelera igual, hace la misma línea? Quizá sin tanta aerodinámica el piloto marcará más la diferencia y habrá más espectáculo. Ahora el nivel es muy alto y cada pequeño detalle cuenta.

-¿Le sorprende la recuperación de Marc Márquez y que esté metido en el pulso por el campeonato?

-Claro que me lo esperaba. Lleva la mejor moto, solo era cuestión de tiempo que estuviese delante. Marc, por talento, hizo la diferencia en Honda, una moto con la que los demás pilotos no han ido rápidos. Y también los es con Ducati. Les dará muchísimos problemas a Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Marc tiene la técnica, el físico, la mentalidad y ahora la moto, están encajando las piezas y sinceramente pienso que luchará por el título. Después de tres años tan malos, si se le presenta la oportunidad morderá, no la dejará escapar. Está bien que el Mundial recupere talento.

-¿Usted se ve en la lucha esta temporada?

-Yo intentaré colarme por allí mientras ellos se pelean. Me veo a la altura, pero no tengo las mismas cartas. Solo pido que Aprilia de un paso y me permita luchar, el resto lo pondré yo.

- Si se queda en Aprilia ¿a quién le gustaría tener de compañero?

-Ojalá traigan al mejor piloto disponible, al que de más gas, así también iré mejor yo. Pero ojo, el que venga sufrirá. La Aprilia tiene mucho potencial, pero también es un rompecabezas, una moto muy difícil.