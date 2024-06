Badosa se estrella ante una poderosa Sabalenka en Roland Garros

Paula Badosa dejó solo en los octavos de final de Roland Garros a Carlos Alcaraz. La bielorrusa Aryna Sabalenka puso fin a las ilusiones de su amiga catalana al derrotarla por 7-5 y 6-1. El reto para seguir en el torneo era máximo y una ilusión en el momento que está viviendo Badosa, que arrastra una lesión en la espalda desde ya hace un año y medio. Un calvario.

Badosa tenía ganas de volver a una pista grande. En París no jugaba en la central Philippe Chatrier desde hace tres años cuando alcanzó los cuartos de final. Escenarios así son las que le motivaban a jugar al tenis y en los que disfrutaba no hace tiempo. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora, su clasificación (139 mundial) le mantenía le mantenía lejos. La oportunidad de enfrentarse a su amiga Sabalenka le permitió pisar de nuevo la central de Roland Garros.

Potencia y agresividad

Las 'Sabadosa', como se han bautizado en las redes sociales se conocen tanto dentro de la pista como fuera de ella. Si hubiera un espejo en la Chatrier al otro lado de la red ambas se se verían reflejadas. Tienen los mismos años (26). Rubias, la misma altura, largas piernas, golpes poderosos y solo un revés diferente. Potencia y agresividad es la táctica con la que quieren mandar en la pista y así lo hizo la bielorrusa y lo intentó la catalana para estar a la altura.

Durante 50 minutos Badosa aguantó las bombas amarillas que le tiraba Sabalnka desde el fondo de la pista y las devolvía en un pulso de fuerza en el que empezó ganando para adelantarse 4-2 y 5-3 en el marcador. Sabalenka reaccionó para llevarse los cuatro juegos siguientes y el set. La tenista bielorrusa ajustó sus golpes, la precisión de sus tiros y subió la intensidad para dar la vuelta al marcador.

Mucha diferencia

En el palco de Badosa, su entrenador Pol Toledo intentava tranquilizarla, pero los consejos no parecieron gustar a la tenista catalana que le respondía con gestos captados por las grandes pantallas de la Philippe Chatrier. "No me digas nada, que aquí juego yo", se leía en la boca y los gestos de Badosa.

No consiguió jugar como quería en el segundo set. Sabalenka se escapó ganando ocho juegos seguidos y cediendo solo uno más antes de darle la mano en la red a su amiga tras 1 hora y 17 minutos. La diferencia de ránking de ambas, pero especialmente de ritmo quedó evidenciada en la pista.

Sabalenka viene de ganar el Open de Australia y en la gira de tierra venía de jugar las dos últimas finales en Madrid y Roma ante la que ahora es su gran rival, Iga Swiatek, la número 1 mundial. Para ella, Badosa era un paso más en el camino a la ansiada final de París. No dio opción a su amiga.

"Es dificil jugar contra una amiga. Ha tenido una lesión dificil pero va a volver pronto al 'top 10'. En la pista somos buenas separando cosas", dijo Sabalenka.