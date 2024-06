El camino solidario del Grau de Castelló a Finisterre

De quedarse fuera de la Marató i Mitja (MiM), a la que se accede por sorteo, a recorrer el Camino de Santiago. Más concretamente los 1.200 kilómetros que separan el Grau de Finisterre. Esa es la ruta de viaje que está siguiendo Víctor Elizalde desde el pasado 27 de abril, día en que salió desde el faro del distrito marítimo y puso rumbo al considerado en la antigüedad como el fin del mundo (del latín finis terrae).

Lo que no se había planteado este estibador del puerto de Castelló y natural del Grau es que su particular camino fuera, además, por una buena causa. Y es que, por casualidades de la vida y contactos cercanos, optó por recaudar fondos para la Asociación contra la Leucemia de Castellón (Asolecas) y para la Fundación Antonio Cabré, que trabaja para mejorar la salud y la enseñanza de los jóvenes en Senegal. «Ya que soy de Castelló, qué menos que ayudar a una de las asociaciones de la ciudad. Tuve el placer de hablar con ellos y que me explicaran su labor, y además, tengo gente cercana trabajando en un proyecto con la Fundación Cabré y decidí darles visibilidad a ellos también», afirma Elizalde.

Víctor Elizalde, en Santiago. / MEDITERRÁNEO

Los donativos

Las donaciones se pueden hacer a través de la plataforma gofundme, bajo el concepto de «1.200 km de solidaridad por la salud y la educación». De momento, de los 5.000 euros que Elizalde estimó ya se han conseguido más de 3.700, una cantidad que ha sorprendido a este grauero y a la que se van a sumar una serie de empresas castellonenses para que la cifra sea aún mayor.

El propio Elizalde, al que en su aventura solo le acompaña una mochila «hasta los topes», que pesa más de 13 kilos, narra cada etapa en sus redes sociales (en Instagram elizalde.por.el.camino) y ha recibido desde el comienzo de la travesía un gran apoyo por parte del público. Una circunstancia que hace que Elizalde se mantenga sano y fuerte como un roble pese a tener que «dormir en cuadras, en albergues cuando hay más suerte, al resguardo de la lluvia en una tienda de campaña o caminar más de 25 kilómetros diarios, algunas veces sobre terreno abrasante».

Este domingo llegó a Santiago de Compostela y ahora le quedan por delante tres días más hasta Finisterre, donde pondrá fin a su peregrinaje tras 40 etapas de dureza y sufrimiento, pero también de una gran satisfacción personal por poder ayudar a dos asociaciones sin ánimo de lucro que luchan por brindar mejores condiciones de vida a sus usuarios.

